Cочинение «Развитие искусства – художественный анализ»

В 50-х годах русское искусство достигает большого расцвета. На первом месте в это время стоит архитектура, виднейшим представителем которой является Растрелли, сын выдающегося скульптора предшествующей эпохи. Растрелли-сын построил много зданий не только в Петербурге (например, Зимний дворец), но и в Москве, Киеве и других городах России.



Его здания отличаются стройностью и красотой, обилием и разнообразием всяких декоративных украшений.



Тот же характер декоративности, величественности отличает и портретную живопись 30—50-х годов. Выдающимися русскими живописцами этого времени были А. П. Антропов — сын солдата, и И. П. Аргунов — крепостной. В их портретах, особенно у Антропова, большая правдивость изображения и всё возрастающее мастерство исполнения.