Cочинение «Развитие жанра социального реалистического романа в английской литературе»

Характерным для английской литературы 30-х годов было развитие жанра социального реалистического романа о жизни и борьбе трудящихся. В те годы появились трилогия Грессика Гиббона «Шотландская тетрадь» (1932-1934), роман Джона Соммерфилда «Майский день» (1936), дилогия Льюиса Джонса «Кумарди» (1937) и «Мы живем» (1939), исторические романы Джека Линдсея («1649. Роман об одном годе» (1939) и др. ).



Эти книги повествуют о росте классового сознания трудового народа Англии. Уже само обращение к теме классовой борьбы и революционных выступлений требовало широкого размаха в изображении событий. Это определило композицию произведений Джонса и Гиббона. Оба писателя создают циклы романов, объединяя их в трилогию и дилогию. Каждое из этих произведений охватывает значительный период в истории страны. Однако эпический размах изображаемых событий зависит не только от широты их хронологических рамок. Действие романа Соммерфилда «Майский день» происходит на протяжении всего лишь трех дней, но это не помешало писателю передать силу протеста бастующих рабочих, вылившегося в мощную первомайскую демонстрацию.



Льюис Грессик Гиббон (Lewis Grassic Gibbon, настоящее имя Джеймс Лесли Митчелл - James Leslie Mitchell, 1901-1935) родился в Абердиншире, в Шотландии. Он учился в местной школе; с шестнадцати лет стал репортером и работал в газетах Абердина и Глазго. В течение десяти лет (1918-1928) был солдатом британской армии. Он многое повидал, был в странах Среднего Востока и Центральной Америки, с увлечением занимался археологией, принимал участие в раскопках древней цивилизации народов майя.



За семь лет, с 1928 по 1935 г. . Гиббон написал 16 книг, отразивших широкий круг интересов писателя (романы, рассказы, книги по археологии).



Основное произведение Гиббона - трилогия «Шотландская тетрадь» (A Scots Quair). В нее входят романы «Песнь перед заходом солнца» (Sunset Song, 1932), «Вершины в облаках» (Cloud Howe, 1933), «Серый гранит» (Grey Granite, 1934). Эти романы посвящены жизни Шотландии трех первых десятилетий XX в. Шотландия в канун, во время и после первой мировой войны, процесс пролетаризации крестьянства, рост классовой сознательности крестьян и рабочих, их приобщение к политической борьбе - вот круг вопросов, к которым обращается Гиббон. На материале народной жизни Шотландии Гиббон развернул в романе одну из классических тем литературы новейшего времени - тему матери, отдающей своего сына человечеству. Все части трилогии объединены образом крестьянки Крис, воплощающей лучшие стороны шотландского народного характера.



В первой части трилогии события происходят перед войной. Молоденькая Крис - дочь арендатора фермы Джона Гутри - делит со своей семьей радости и горести тяжелого крестьянского труда. Гутри мечтал увидеть дочь учительницей, но Крис остается на ферме. Она любит родной край, его обычаи, тонко чувствует красоту природы. После смерти отца Крис становится хозяйкой фермы. Она выходит замуж за крестьянина Юэна Тавендейла. Рождается сын, названный в честь отца Юэном. Недолгую радость семейной жизни прерывает война. Она врывается в жизнь Крис и ломает ее. Тавендейл погибает.



Во второй и третьей частях трилогии место и круг событий значительно расширяются. Выйдя замуж за пастора Колхауна, Крис переезжает вместе с ним в городок Сеггет, где становится свидетельницей волнений рабочих ткацкой фабрики. Послевоенная жизнь принесла простым людям новые трудности. Бывшие участники войны убеждаются в этом. Всеобщая забастовка 1926 г. захватила и Сеггет. Кризис 1929 г. приводит к закрытию фабрики и безработице. Перед героями романа встает вопрос о путях преобразования жизни. К мысли о несостоятельности своих религиозных проповедей приходит Колхаун. Тяжело больной, он чувствует потребность сказать людям о необходимости изменить жизнь. Колхаун умирает во время воскресной проповеди. После его смерти Крис вместе с сыном переезжает в индустриальный городок Дункайрн. Оставив университет, Юэн работает на сталелитейном заводе, где включается в политическую борьбу. Как инициатора стачки его арестовывают и бросают в тюрьму. Но это лишь укрепляет Юэна в его взглядах.

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