Cочинение «Развитие реалистического направления в литературах»

Развитие реалистического направления в литературах различных стран Азии шло своими путями. Так, в литературе Индии развитая романтическая тенденция взаимодействует с элементами критического реализма. В литературе Афганистана в этот же период главную роль играют тенденции просветительского реализма. Критический реализм начинает складываться в литературе Афганистана только после второй, мировой войны. В литературе появляются новые герои представители прогрессивной интеллигенции, крестьяне, а в некоторых случаях и рабочие (например, роман индийского писателя Мулка Раджа Ананда «Кули», 1935), которые выступают как самоотверженные защитники интересов родины. Иную трактовку получают традиционные темы литературы.



Так, вместо оплакивания тяжелой, беспросветной судьбы женщины-—беззащитной жертвы социального неравенства — многие писатели Турции, Ирана, Индии, Индонезии и других стран Азии создают произведения, в которых женщина уже не жертва, а активный борец против феодальных устоев, участник народных выступлений, равноправный член общества.



Характерной особенностью развития литературы в 20—30-х годах является их жанровое обогащение. В художественную прозу прочно вошли и утвердились исторический, социальный и психологический романы, а -также повесть. Большое распространение получает рассказ. В поэзии наряду с использованием традиционной системы построения и организации стиха делаются попытки найти новые формы поэтического выражения. В некоторых литературах (Иран, Турция, Индия, Египет, Китай, Корея) поэты отказываются от строгих правил рифмовки; все шире распространяется свободный стих. Демократизируется и форма литературы. Писатели постепенно отказываются от языка, насыщенного сложными, витиеватыми оборотами, высокопарными обращениями, традиционными «красивостями», стремятся приблизить язык романа, повести и рассказа к народной речи, а в стихах намек и загадка все чаще уступают место четкому художественному обобщению, ясной мысли.

В 20—30-х годах значительно расширяются связи как между писателями восточных стран,: так и связи этих писателей с художниками слова европейских стран, резко увеличивается количество переводов произведений немецкой, английской, французской и русской литератур на национальные языки стран Азии.



Все активнее служат этим целям и литературы стран Азии, становясь действенным оружием народа, борющегося за национальную независимость, свободу и демократию. Важную роль в развитии прогрессивной литературы Азии играет передовая эстетическая мысль. Стремясь, к демократизации искусства, Кобаяси Такидзи" в Японии, Премчанд в Индии, Лу Синь в Китае, Сабохаддин Али в Турции, Садык Хедаят в Иране со всей остротой ставят вопрос о необходимости для писателя активно воздействовать на жизнь, помогать своему народу в борьбе за свободу. Уже с начала 20-х годов в большинстве стран Азии создаются предпосылки зарождения и развития революционной демократической литературы. В условиях непрерывных гонений и террора, преодолевая болезни роста, прогрессивные писатели закаляются в борьбе с реакционными течениями. В некоторых странах (например, в Индонезии) революционная литература зарождается с первых шагов развития современной литературы, в 20-х годах. После разгрома Компартии в конце 20-х годов и подавления. освободительного движения революционной литературе пришлось временно отступить.

Однако консолидация прогрессивных сил в литературе шла неуклонно. Появляются новые и укрепляются ранее созданные организации прогрессивных писателей. Так, в Индии возникает Ассоциация прогрессивных писателей Индии (1936); в Японии — Всеяпон-ская федерация пролетарского искусства (1928); в Корее создается пролетарская литературная организация — общество «Пламя» (1922). В тех же странах Азии, где не было литературных организаций, как, например, в Иране, писатели и поэты группировались вокруг литературных журналов, стремившихся к обновлению литературы,— «Да-нешкаде» (основан в 1918 году), «Армаган» (основан в 1920 году); в Индонезии большую роль в обновлении литературы играет журнал «Пуджанга бару», основанный в 1933 году, и т. д.



Главной задачей передовой литературы становится реалистическое отображение действительности, стремление связать литературу с жизнью, широко использовать разнообразные и действенные художественные формы для воплощения актуальных тем современности. В большинстве литератур Азии, прежде всего в поэзии, зарождается

мировой литературы с богатым национальным наследием, многие поэты и прозаики сумели создать высокохудожественные произведения, вводя тем самым свою национальную литературу в русло мирового литературного процесса. Примером может служить творчество Ра-биндраната Тагора, Лу Синя, Акутагава Рюноскэ, Назыма Хикмета, Садыка Хедаята, Премчанда, Мухаммада Икбала и других мастеров слова, признанных в своих странах и за их пределами.



Прогрессивная литература стран Азии развивается, преодолевая сопротивление различных течений, отражающих противоречивую обстановку в этих странах, сложную эволюцию сознания национальной интеллигенции, мучительно ищущей новые идеалы и ценности. Наряду с творческим освоением передового опыта таких мастеров художественного слова, как Горький, Маяковский, Роллан, Шоу, некоторые писатели попадают под влияние модернизма. В сочетании с местными консервативными течениями эти влияния способствуют появлению произведений, наполненных настроением обреченности, уныния и разочарования. Определенное распространение в литерату-рах стран Азии в это время получают взгляды Фрейда.



Сложным и неодинаковым был путь развития литератур стран Востока во время второй мировой войны. Так, например, в Иране и Индии, где политическая обстановка способствовала активизации прогрессивных сил, отмечался подъем литературы. Прогрессивные индийские писатели создают произведения, главным. образом поэтические, наполненные духом солидарности с борьбой советского народа против фашизма, прославляющие подвиги советских людей. В то же время вызванные войной пессимистические настроения усиливают в некоторых литературах Востока декадентские тенденции, питающиеся вместе с тем возросшим в годы -войны влиянием буржуазной культуры Запада.



В Турции, где в это время активизировали свою деятельность шовинистические организации, а реакция поощряла и энергично внедряла фашистскую идеологию, прогрессивные писатели оказались в тяжелом положении. Оккупировав ряд стран Юго-Восточной Азии, японские милитаристы установили там полицейскую цензуру. - Однако многие из прогрессивных писателей и в этих условиях находили силы и смелость для борьбы против империализма и фашизма, создавая произведения в поддержку советского народа, боровшегося с фашизмом, в защиту принципов свободы и демократии. Японская реакция, готовясь к войне, разгоняет прогрессивные писательские организации как в самой Японии, так и в Корее. Вскоре после того как была развязана война, практически вся оппозиционная литература, как и передовая общественная мысль, в этих странах была подавлена. Свобода слова осталась лишь у певцов мощи «императорской армии» и «процветания Восточной Азии». В очень немногих, случаях просачивались в печать антивоенные настроения. Лишь в корейских партизанских отрядах и среди японских военнопленных в Китае создавались произведения, разоблачавшие империализм и . звавшие на борьбу.



По мере того как война на Тихом океане захватывала все новые страны, литература Сопротивления возникала, несмотря на всевозможные препоны, во Вьетнаме и в Бирме.

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