Cочинение «Религии Японии: Шинтоизм и буддизм»

В Японии исторически укрепились и доныне продолжают господствовать две религии: шинтоизм и буддизм. Первая из них – чисто национальная, вторая – занесена в Японию, как и в Китай, извне. Древнейшая религия японцев – до объединения страны в первые века н. э. – отражала патриархальный родоплеменной строй, где выделялось воинственная племенная знать и зарождалось патриархальное рабство. Эта религия состояла, видимо, в почитании семейно-родовых и племенных духов и богов-покровителей – ками. Слово “ками” буквально означает наверху, верхний, начальник. Неясно, были ли это первоначально духи умерших, предков или духи земли, стихий; возможно, что в образах ками сливались оба эти представления. Места почитания их были отмечены каменными оградами или простыми постройками. Изображения ками японцы не делали, но в святилищах хранили фетиши – эмблемы божеств.



Старая традиционная религия японцев, которая раньше не имела определенного названия, стала, в противовес буддизму, называться ками-но-мити, дословно – “путь ками” , то есть “путь местных богов” , или по-китайски, шин-то; последнее слово вошло и в европейские языки.



Шинтоизм подвергся сильному влиянию буддизма. Шинтоистские жрецы постепенно организовались в замкнутую наследственную касту. В подражание буддистским храмам начали строиться и шинтоистские храмы, хотя и более простые; шинтоисты стали делать изображения богов. Буддисты ввели обряд трупосожжения; в древности умерших в Японии зарывали в землю. Обе религии начали постепенно сближаться. Внутри буддистских храмов отводили уголки для шинтоистских богов – ками; иногда этих ками даже просто отожествляли с буддистскими божествами. С другой стороны, и шинтоистский пантеон пополнялся буддистскими божествами.



С конца XII в. военно-феодальная аристократия захватила всю власть в стране в свои руки, оставив императорам только религиозные функции. Микадо по-прежнему считался священной фигурой, потомком богини Аматерасу, но утратил всякую реальную власть, был отстранен от всех светских дел. Страна несколько веков была в состоянии феодальной анархии. Аристократические кланы воевали между собой. Некоторые из крупных феодалов пытались заручиться поддержкой появившихся с XVI в. католических миссионеров и с этой целью обращали своих подданных в христианство. Нередко и сами крестьяне, разоренные войной и доведенные до отчаяния, добровольно крестились. Но уже с конца XVI в. крупные феодалы, объединившие Японию, начали преследовать христианство, изгонять миссионеров. Они стремились опереться на старые японские традиции, отрешиться китайско-корейских влияний. Отсюда возникло, особенно с XVIII в. , движение за возврат к старой шинтоистской религии.



“Переворот Мейдзи” 1867-1868 гг. , восстановивший светскую власть микадо и покончивший с засильем старой феодальной знати, привел к полному официальному признанию шинтоизма. Это было вполне естественно, так как именно шинтоизм проповедует божественность императорской власти. Микадо попытался даже совершенно запретить буддизм и объявить шинтоизм единственной религией Японии. Но из этого ничего не получилось: буддизм сильно укрепился среди народных масс. Тогда было решено более резко разделить обе религии: из шинтоистских храмов были удалены буддистские изображения и принадлежности. Но и размежевание религий не удалось: слишком уж крепко они срослись. В 1889 г. Японии была объявлена свобода вероисповедания.



С этого времени чистый шинтоизм получил значение придворного императорского культа: официальные праздники, обряды – шинтоистские. В быту же народа обе религии переплетаются: например, рождение детей сопровождается шинтоистскими обрядами, ребенка поручают покровителю шинтоистских божеств; погребальный же культ целиком в руках буддистских бонз.



Сущность шинтоизма



В отличии от буддизма с его сложной и тонченной религиозно-философской догматикой, шинтоизм до сих пор сохранил черты глубоко архаического культа.



Шинтоизм тоже не един: он делится прежде всего на официальный храмовый шинтоизм и сектантский шинтоизм. Храмовый шинтоизм был до конца второй мировой войны государственной религией Японии. Главный стержень его – догмат о божественности императорской власти. Император – потомок богини Аматерасу. Каждый японец обязан абсолютно повиноваться его священной воле. Дворец императора – святилище. Гробницы умерших императоров также делаются святилищами.

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