Cочинение «Религиозное содержание протестантизма»

В начале ХIV в. в странах Центральной и Северной Европы вспыхивает буржуазное по существу движение, направленное против феодализма и его церковного выражения - католицизма, против самовластия и бесстыдного вымогательства папской курии. Одним из первых шагов реформационного движения в Германии было выступление Мартина Лютера против индульгенций. Лютер выступил против претензий католического духовенства контролировать веру и совесть на правах посредника между людьми и Богом. Человек может спасти душу только посредством веры, которая непосредственно даруется Богом, без помощи церкви. Это учение Лютера о спасении или оправдании верой в искупительную жертву Христа, стало одним из центральных догматов протестантизма.



Лютеранская реформация провозгласила учение о всеобщем священстве, о равенстве всех верующих перед Богом. Было выдвинуто требование упразднения обособленного сословия священников, устранения монахов, прелатов, римской курии, т. е. всей дорогостоящей иерархии. Был отвергнут и авторитет папских декретов и посланий, решений соборов, единственным авторитетом в вопросах веры было признано "священное писание". Переведенная Лютером на немецкий язык Библия стала настольной книгой приверженцев реформированного христианства.



Учение Лютера рассматривало мирскую деятельность человека как служение богу.



Не в бегстве от мира, а в земной жизни человек должен был искать спасение. Из учения Лютера следовало, что мирская жизнь человека и общественный порядок, который должен обеспечивать человеку возможность отдаваться вере, составляют важный момент христианской религии.



Протестантизм возник в ХIV в. , в эпоху Реформации. Разновидности реформационного движения цвинглианство и кальвинизм. Реформация в Швейцарии, вождями которой были Цвингли и Кальвин, гораздо более последовательно, чем лютеранство, выразила буржуазную сущность реформационного движения. Цвинглианство более решительно порвало с обрядовой стороной католицизма, отказавшись от признания особой магической силы - благодати за последними двумя сохраненными лютеранством таинствами - крещением и причащением ; причащение рассматривалось как простой обряд, совершаемый в память о смерти Иисуса Христа, в котором хлеб и вино являются лишь символами его тела и крови. Гораздо большее распространение получил кальвинизм. Одним из главных догматов кальвинизма является учение об " абсолютном предопределении ": еще до " сотворения мира " Бог якобы предопределил судьбы людей, одним уготован рай, другим - ад, и никакие усилия людей не могут изменить то, что предначертано Всевышним. С самого начала кальвинизму была присуща нетерпимость ко всякому проявлению инакомысли. Кальвинизм радикально реформировал христианский культ и церковную организацию. Почти все внешние атрибуты католического культа (иконы, облачения, свечи и т. д. ) были отброшены.



Основное место в богослужении заняли чтение и комментирование Библии, пение псалмов. Руководящую роль в кальвинистских общинах стали играть старшины (пресвитеры) и проповедники.



Реформация в Англии нашла несколько иной характер по сравнению с Германией или Швейцарией. В 1534 г. английский парламент провозгласил независимость церкви от папы и объявил ее главой короля Генриха VIII. Со временем влияние протестантизма на английскую церковь усилилось и углубилось ее размежевание с католицизмом. Английская церковь приняла протестанские догматы об оправдании верой и о "священном писании " как единственном источнике веры ; отвергла учение католицизма об индульгенциях, о почитании икон и мощей. В то же время признавался, хотя и с оговорками, католический догмат о спасающей им церкви.



Были сохранены литургия и ряд других характерных для католицизма обрядов, остался неприкосновенным епископат.



В Шотландии движение за реформу церкви проходило под знаменами кальвинизма. В конце 60 - х гг. XVI в. Мария Стюарт, опиравшаяся на католическую знать и поддержку со стороны папства, потерпела поражение. В Шотландии утвердилась выросшая из кальвинизма пресвитерианская церковь. Она исходила из признания единовластия Христа в общине верующих и равноправия всех ее членов. В связи с этим, в отличие от англиканской церкви, было ликвидировано епископство и сохранено пресвитерство в духе кальвинизма.



В связи с обострением социальных противоречий в Англии конца XVI - начале XVII в. складывается буржуазная оппозиция абсолютистскому режиму, которую не удовлетворяет королевская реформация. Среди английской буржуазии получает распространение кальвинизм, приверженцев которого называли пуританами.



Умеренные пуритане ограничивались требованиям установления пресвитерианской церкви, тогда как радикальное крыло, индепенденты (независимые) полностью отвергли принцип государственной церкви ; каждая религиозная община должна быть совершенно свободной в выборе вероисповедания.



Активизация демократических элементов привела к возникновению религиозных сект конгрегационалистов, баптистов, квакеров и др.



Таким образом, в период Реформации в Германии и Швейцарии и затем во времена буржуазных революций, прежде всего в Англии, сформировались основные течения, которые представляют протестантизм в настоящее время. Главными разновидностями реформированного в буржуазном духе христианства были и остаются возникшие непосредственно в период Реформации лютеранство и кальвинизм.

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