Cочинение «Рецензия на фильм «Титаник»»

На глубине двух с половиной миль, на дне Северной Атлантики покоится легендарный «Титаник», унесший в пучину тайну трагической истории любви и смерти, мужества и чувства долга, отваги и преданности. . . И среди них художник без гроша в кармане, нашедший на борту лайнера сокровище, свою судьбу, свою любовь. Казалось, их свела судьба и ничто на земле не может противостоять этой страсти. Но нельзя было предположить, какой ужасный ждал их жребий. Столкновение судеб, которое могло случиться только на этом Корабле Мечты. Фильм мастера спецэффектов Джеймса Кэмерона уже вошел в историю как самый дорогостоящий проект, ведь его бюджет составляет больше двухсот миллионов долларов, сразу стал претендентом на «Оскар». Невероятные спецэффекты и блестящее созвездие актеров первой величины вдохнули в эту известную историю о катастрофе суперлайнера то новое, что заставляет смотреть зрителей фильм с огромным интересом. Перед съемками фильма Джеймс Кэмерон не только совершил несколько глубоководных погружений, чтобы посмотреть на обломки «Титаника», но и тщательно изучил книги о самой знаменитой катастрофе века. Сценарий был написан на одном дыхании и оказался очень удачным. Исторический фильм-катастрофа со множеством спецэффектов, и волнующая лирическая история семнадцатилетней девушки, которая охладевает к своему богатому жениху, постепенно увлекшись симпатичным молодым художником третьего класса.



В своей картине режиссер пытается показать всю трагичность гибели «Титаника», в мельчайших подробностях описывая каждую деталь катастрофы. И, как бы подчеркивая тот невообразимый ужас, показывает зрителю любовь двух еще совсем юных сердец. Что было бы с ними, если бы не эта нелепая гибель лайнера.



Знакомство героев происходит при необычайных обстоятельствах. Девушка Роз пытается прыгнуть в океан с кормы лайнера. И именно тогда рождается их договор, на котором строятся все их отношения, который они помнили даже в последние минуты их любви: «Ты прыгаешь - я прыгаю».



Идею любви на Корабле Мечты и взял за основу своего фильма режиссер. Постепенно раскрывая ее, он дает зрителю возможность осознать, что нужно использовать каждый день своей жизни, не терять время впустую, ведь жизнь так коротка и может оборваться в любой момент. И Джек - главный герой - это понимает и помогает понять это и Роз - девушке, ради которой он пожертвовал жизнью, которую спас ценой собственной жизни. Режиссер показывает это зрителю не в прямом смысле, на протяжении всего фильма герой вселяет веру, которая в конце концов спасет Роз.



Ведь один он мог бы спастись, и если бы Роз села в лодку, так бы и было, но, думая прежде всего о ней, помогая прежде всего ей, сам он погибает такой ненужной смертью. И если бы он не нарушил их договор: «ты прыгаешь - я прыгаю», взяв с нее обещание жить, Роз опустилась бы на дно океана вместе с ним.



Самоуверенность создателя лайнера, который никоим образом не допускал возможность гибели своего детища, что даже не взял на борт должного числа шлюпок, привела к гибели нескольких сот человек. И он это понимает, он достойно встречает смерть, оставаясь в главной гостиной корабля, горько жалея о том, что ему не удалось создать корабль более крепкий и прекрасный, чем «Титаник». Также не оставляет лайнер и капитан, в последний момент возвратившись в рубку, он встречает смерть от нахлынувшей и разбившей иллюминаторы воды. Их постигла участь людей, бросивших вызов силам природы. Донести фильм до зрителя, показать все самое важное, не упустить ни единой частички режиссеру помогает великолепное, подчеркивающее каждое, до последнего переживания героев музыкальное сопровождение композитора и дирижера Джеймса Хорнера. Особенно это чувствуется в момент смерти главного героя, когда над океаном, в котором плавает бесчисленное множество мертвых, не дождавшихся спасения людей, звучит «Гимн морю». И именно в этот момент зритель понимает, какой трагедией обернулась для человечества гибель «Титаника». Ведь не просто погибло 1523 человека, вместе с «Титаником» на дно океана опустилась частичка нашего мира. 15 апреля 1912 года в два часа ночи температура воды составляла минус 0,5 градуса по Цельсию. Шестнадцать шлюпок «Титаника» могли вместить только 1178 человек, а остальные 2207 человек, находившихся на борту, оказались в ледяной воде такой температуры, при которой смерть наступает примерно через полчаса. Было шестнадцать шлюпок, но только одна вернулась. Удалось спасти всего шесть человек, включая Роз. Трагизм гибели «Титаника» усиливается гибелью Джека, ведь если бы он остался жив, зритель не воспринял бы эту катастрофу так остро. Благодаря высокому профессионализму и таланту режиссера Джеймса Кэмерона, великолепному созвездию актеров Кэйт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, мы в наши дни почувствовали весь ужас величайшей катастрофы XX века.