Cочинение «Рецензия на художественный фильм «Утомленные солнцем»»

Я хочу рассказать о фильме режиссера Н. С. Михалкова «Утомленные солнцем». Фильм повествует о том тяжелом периоде в жизни нашей страны, когда органами госбезопасности уничтожались лучшие военачальники Красной Армии. Понятно, что речь идет о тридцатых годах, то есть о периоде сталинских репрессий. Драма картины заключается в противоборстве незаурядных характеров: комбрига, по фамилии Котов, которого талантливо играет Н. Михалков, и офицера КГБ в исполнении прекрасного актера О. Меньшикова.



В фильме психологически ярко использовано сочетание мирного солнечного летнего дня с нарастающим приближением беды. Беззаботность членов семьи комбрига, с одной стороны, и внутренняя напряженность главных противоборствующих героев - с другой, оказывает огромное эмоциональное воздействие на зрителя. Н. Михалков тонко передал постепенное изменение психологического состояния уверенного в себе крупного военачальника в начале картины вплоть до униженного, надломленного, бесправного заключенного в конце фильма.



Талантливо играл О. Меньшиков отрицательного героя Митю, циничного, но не лишенного обаяния, с упоением ведущего игру обмана, не задумываясь ни на секунду о печальной судьбе очаровательной маленькой дочки комбрига Нади, которую так непосредственно сыграла дочь Н. Михалкова. Девочка с детской доверчивостью и любопытством тянется к незнакомому гостю, так неожиданно появившемуся в их большом и счастливом доме. У них завязываются теплые дружеские отношения, но не единой капли жалости или раскаяния не возникает в душе этого жестокого, хладнокровного человека после всего содеянного им зла. Фильм прекрасно детализирован. Встречаются сцены, которые с первого взгляда не вписываются в композицию картины. Но, как мне кажется, эти детали полнее раскрывают образы главных героев фильма. Конкретный пример - нелепая история с водителем грузовика, перевозившего мебель. Здесь хорошо проявляются основные черты характера Мити - подозрительность, жестокость, расчетливость.



Фильм не насыщен большим количеством событий, но держит зрителя в напряжении в течение всего экранного времени и заставляет человека еще раз переосмыслить страшный сталинский период в жизни нашей страны.