Cочинение «Рецензия на оперу «Майская ночь»»

Опера «Майская ночь» — лирико-бытовая по жанру с некоторыми элементами фантастичности, что связано с сюжетной линией панночки и русалок. Партитура ее насыщена теплыми напевными мелодиями, которые легко запоминаются и пользуются широкой популярностью.



Особенно любимы слушателями лирические песни Левко: «Солнышко низко, вечер уж близко…» и «Спи, моя красавица…»,— его сатирические куллеты с хором «Хлопцы, слышали ли вы?. . >, а также дуэты Левко и Ганны, панночки и Левко. Богатством оркестрового звучания и яркой изобразительностью отмечены симфонические картины украинской ночи (вступление к III действию) и восхода солнца (финал III действия). Названные фрагменты оперы необходимо прослушать с учащимися, а при остром недостатке времени — одну из песен Левко (по выбору) и его куплеты.