Cочинение «Рецензия на оперу «Ночь перед рождеством»»

Музыка оперы «Ночь перед рождеством» передает искрометное веселье и грусть, радости и надежды ее персонажей, прекрасно изображает украинскую природу. В интонационном отношении композитор добивается удивительного разнообразия вокальных партий. Ему особенно удались сцена Оксаны у зеркала, ария Вакулы, сцена у Солохи и другие.



Следует сказать, что эти и другие оперы идут на самых известных оперных сценах нашей страны и мира; желательно назвать выдающихся исполнителей основных партий в этих операх , и прежде всего Л. В. Собинова, В. В. Барсову, И. С. Козловского, С. Я. Лемешева, М. Д. Михайлова, И. К. Архипову и других.



Одно из своих произведений посвятил творчеству Гоголя великий русский композитор П. И. Чайковский (1840—1893). Особенное внимание его привлекла повесть «Ночь перед рождеством». В 1874 г. он пишет оперу «Кузнец Вакула», на основе которой через десять лет создал новую оперу — «Черевички». Под этим названием она изредка идет на оперных сценах страны. В опере воплотилась любовь композитора к Украине, которую он пронес через всю жизнь, и блестящее знание украинского народного мелоса. Так, ариозо Оксаны «Зацвела яблонька в саду» — это подлинная украинская мелодия. На фольклорной основе написана колядка из II действия. Кроме названных фрагментов, особенно популярны песня Вакулы «Слышит ли, девица, сердце твое?. . » и дуэт Беса и Солохи «Оседлаю помело…» Прослушивание их в классе дает достаточное представление об этом сочинении классика русской и мировой музыки