Cочинение «Рецензия на произведение о великой отечественной войне»

Нет ничего прекраснее на свете,



А было всяко в жизни у меня,



Чем заслонить товарища от смерти



И вынести его из-под огня



Нина Яковлевна Вишневская



Как давно закончилась самая страшная война! Но почему-то до сих пор болит сердце и наворачиваются слезы, когда вспоминаешь многочисленные рассказы наших бабушек и смотришь документальные фильмы про войну.



Конечно, очень много написано произведений о войне, так как эта тема затронула душу многих писателей, особенной, кто сам принимал участие в ней, такие как Солженицын, Воробьев и многие другие. Но в основном все пишут о героизме солдат, а о женщинах сказано не так много. Поэтому Светлана Алексиевич посвятила целый сборник рассказов о подвигах русской женщины. Это даже не рассказы, а документальная проза, так сама определяет жанр произведения. Трудно поверить, что женщина, которую мы привыкли видеть хозяйкой, другом, женой и просто матерью, может стать солдатом, снайпером, пережить всю горечь войны. Мы обязаны помнить о пяти девчонках из повести Васильева "А зори здесь тихие", которые пошли навстречу фашистам и совершили подвиг, отдав при этом свои жизни. Про это же пишет Светлана Алексиевич в книге "У войны не женское лицо".



Уже по одному названию можно определить тему произведения. Эта книга посвящена женщинам на войне, и именно о них ведется рассказ. "Не женское лицо"-потому что не женское это дело убивать и защищать Родину. Женщина -продолжательница рода, мать, а не защитник.



Автор не сочинял свой рассказ, это документальная факты, собранные ею, поэтому в достоверности историй можно не сомневаться.



"Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти". Алексиевич собрала рассказы женщин-фронтовиков: медиков, снайперов, летчиц, стрелков, танкистов. На войне не было такай специальности, которая не давалась бы женщинам. Алексиевич как бы брала интервью у самых участниц войны, поэтому каждый ее рассказ-это история героев, переживших все это и проливших свою кровь за Родину.



Вот, например, жизнь Нины Яковлевны Вишневской на войне в рассказе "Одна я вернулась к маме". Она по своей воле пошла на войну, работала санитаркой, вытаскивала раненых из горящих танков, сама была ранена и уже в восемнадцать лет награждена медалью "За боевые заслуги". С шестнадцати лет она спасала раненых, нередко была на поле сражения: "Мы шли умирать за жизнь, не еще не знали, что такое жизнь". Сколько она выдела смертей, то как люди мучились, и все это вытерпела, пережила и не сдалась! И так каждая героиня произведения. Алексиевич восхищалась подвигами женщин и каждый раз переживала вместе с ними заново их жизнь на войне.



Любой рассказ Светланы Алексиевич показывает героизм русских женщин их самоотверженность и преданность Родине.



Мне кажется главной особенностью ее книги является то, что это невыдуманные истории. Их рассказывают нам непосредственно сами герои. Мы чувствуем и переживаем вместе с ними всю горечь войны. Действительно наворачиваются слезы и возникает вопрос: за что такие страдания и испытания достались женщинам, да и всему народу?



Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не женское лицо. Эти рассказы обвиняют фашизм вчерашний, сегодняшний и будущий. Действительно, об актуальности этой темы можно говорить и сейчас. Эти войны, которые идут сейчас в нашей стране, зачем они? Разве человек нашего времени не может урегулировать все мирным путем? Зачем так много напрасных смертей и горечи?