Cочинение «Родина-мать»

Все знают слова: Родина-мать. В войну даже были такие плакаты: "Родина-мать зовет!", там суровая, усталая женщина в красном протягивала бойцу лист с присягой, благословляла его идти в бой с врагом.



Мать. . . мама. . . самый дорогой человек, тот, что с младенчества с нами рядом. Всегда поможет, всегда утешит, исцелит болезнь и усталость. Мама - всегда рядом, всегда помнит о тебе.



И Родина. . . Я считаю, правильно будет писать это слово с большой буквы. Родина!



Сначала - то, что называют "малой Родиной". Перелесок возле дома. Двор, где играют твои друзья. Синее небо над родным городом в теплый летний вечер. Мама и папа, гуляющие, взяв тебя за руки, по знакомой улице. "С чего начинается Родина?" Вот с таких небольших, вроде бы несущественных воспоминаний. Со сказок, что тебе читали по вечерам, с парка, где ты катался на новом велосипеде, и когда разбил коленку, то мама перевязывала ее, незлобиво ворча.



А потом уже - осознание той, большой, великой Родины, которая тебе пока не видна, о которой ты узнаешь из книг или с экрана телевизора. Потом, когда вырастешь, наверное, доведется поездить по ее пространствам, посмотреть на людей, которые там живут, подружиться с ними. Но пока ты просто знаешь - есть твоя Родина, Россия. И есть еще большая твоя Родина, планета Земля. Ведь это тоже наша Родина, и какая драгоценная!



И всегда, в самых дальних краях, ты помнишь о них - о маме и о Родине. Иногда и ругнешь их, но потом одумаешься, и станет совестно. Они ведь тебя вырастили и вскормили.



Да, Родина, как и мать, бывает неправа к своим детям. Но сколько раз мы сами были неправы, обвиняя ее? Сколько раз мы осуждали - незаслуженно, свою мать? И сколько раз - свою Родину?



К сожалению, мы так мало обычно знаем о своих родовых корнях. Хорошо, если помнят, кто был прадедушка. А уж про его дедушку обычно не знают ни-че-го! Воевал ли он, строил ли плотину или летал на этажерчатом аэроплане, когда о парашютах еще не было и слуху? Бог весть:



Когда-то я видел в антикварном магазине старые семейные фотографии. Их продавали совсем недорого. И мне стало очень грустно. Ладно, если они остались от какого-нибудь официального закрытого архива, но скорее кто-то просто взял и продал свою, личную историю, как будто продал своих собственных предков тем, кто готов, за незнанием своих, задешево присвоить чужих пращуров.



А ведь они были мамами и папами чьих-то бабушек и дедушек:



И поневоле сравниваешь - как будто распродают неумные потомки и свою Родину, задешево, не думая о потомках. Не только лес, уголь, это полбеды, но еще и картины, танцы, песни, скульптуры:



Хочется попросить - опомнитесь! Ведь эти частички культуры это то, что вас окружало в детстве! Ведь это же то, что сделало вас людьми.



Родина и мать - это для меня близкие понятия, не зря же к маме обращаются: "родная", "родительница"! Даже если пришлось бы уехать в раннем детстве с родителями за границу, все равно, мама - это и частичка Родины, ее сказки, колыбельные, ее воздух и свет. И она, мама, расскажет о России так, что ты полюбишь ее, даже если никогда не видел. Так было с русскими детьми эмигрантов, и они теперь приезжают в Россию. Приезжают старенькими, давно похоронив родителей, и все равно плачут от радости, что Родина, со всеми своими проблемами и житейскими трудностями, все же оказалась еще краше, чем они представляли.



Поэты и писатели много лет назад определили это чувство родства матери и Родины словами "мать-Россия", "Русь-матушка". Лучше мне и не сказать.



Будь здорова и красива, моя мама, и будь здорова и красива, моя Родина! Пусть вас никогда не коснется горе, не опалит огонь войны и не оглушат крики раздора среди ваших детей! Цветите и радуйтесь!



Живите бесконечно долго и бесконечно счастливо!