Cочинение ««Родина наша – колыбель героев» (А.Н.Толстой)»

«Безумство храбрых – вот мудрость жизни! Безумству храбрых поем мы песню».



(М. Горький)



В нашей стране теме мужества, стойкости и героизма посвящено очень много кинофильмов, литературных и музыкальных произведений. В ранних произведениях основателя пролетарской литературы А. М. Горького мы уже видим прославление подвига «во имя человека, для блага человека». Это преданный, горячо любящий свой народ – Данко, смелый Сокол. Но этих героев нельзя сравнить с героями, рожденными революцией. Новым людям, людям новой эпохи гораздо яснее видны цели, за которые они борются, гораздо ближе идеалы, к которым они стремятся. Сколько героев породила наша социалистическая Родина на различных этапах своего существования!



Гражданская война. Большинство коммунистов и комсомольцев отправились на фронт. Много прославленных имен узнала наша молодая республика. Это Щорс, Котовский, Чапаев, Артем, Ворошилов, Буденный и многие другие. А сколько неизвестных солдат пало в борьбе, отдав свои прекрасные жизни за процветание Родины!



Восстановление хозяйства. Здесь опять впереди коммунисты и комсомольцы. Мы видим Павла Корчагина, мужественно борющегося с бандами белых и прокладывающего железную дорогу. Позже развернулось широкое стахановское движение. «В жизни всем есть место для подвигов». Эти слова пролетарского писателя подтвердил наш советский народ в эти годы. С огромным энтузиазмом откликнулся наш народ на призыв партии о коллективизации сельского хозяйства. Двадцать пять тысяч коммунистов отправились в деревни на помощь крестьянам. И эту тяжелую битву выиграл наш народ. Эта битва за хлеб, за преобразование села нашла свое отражение в литературе и искусстве.



М. Шолоховым был создан чудесный роман о жизни этого периода «Поднятая целина». Большие победы были достигнуты в науке. Был построен Днепрогэс им. В. И. Ленина. Всюду шло мирное строительство. Но вдруг… Это страшное слово ворвалось в душу каждого человека, откликнулось тысячами отголосков в сердцах миллионов, и весь народ встал на защиту своего Отечества от коричневой чумы. Не на жизнь, а на смерть сражались наши лучшие воины. Лучшие сыны и дочери отдали свои жизни за Родину. Многие из них погибли, не прожив даже четверти века. Народ никогда не забудет комсомольцев-молодогвардейцев: Зою и Шуру Космодемьянских, Николая Гастелло, Александра Матросова и много других. Литература тоже откликнулась на события войны. Были написаны замечательные произведения, прославляющие советских людей. Разве можно забыть подвиг летчика Мересьева, добравшегося ползком с отмороженными ногами до линии фронта? А разве Андрей Соколов из рассказа Шолохова «Судьба человека» не герой? Человек много выстрадавший, но сохранивший горячее чувство любви к Родине, к людям, не потерявший веры в жизнь, разве он может не вызывать чувства гордости и любви? Но подвиги совершались не только на фронте. Тысячи людей ковали победу в тылу и в захваченной местности. Это, в первую очередь, партизаны. Многое для победы сделали эти отважные народные мстители. Далеко в тылу женщины и престарелые ковали победу на заводах и фабриках, работая по несколько смен. А разве не героиня мать, которая, получив повестку о смерти сына, нашла в себе силы через несколько часов идти на работу? Такой отважной и стойкой проявила себя мать Николая Гастелло.



Но вот прошла беда. Советские воины, выполняя почетную миссию освобождения народов от фашистов, с честью пронесли знамя нашей Родины через поля битв Европы. Отгремели последние залпы – залпы салюта в честь победы, и наш народ с новой энергией, с новыми силами стал залечивать свои раны. Благодаря героическому труду советских людей, в течение первых послевоенных пятилеток было полностью восстановлено хозяйство. Партия разработала новую программу, по которой народ начал строительство коммунизма. Теперь нашли место трудовые подвиги.

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