Cочинение «Родиной всего европейского Возрождения явилась Италия»

Это время отмечено в политической жизни Италии продолжающимся господством свободных городских коммун, которые переживают, однако, уже пору своего разложения. Рост капиталистических отношений порождает новые, значительно обостренные по сравнению с XIII в. формы классовой борьбы между имущими и неимущими слоями городского населения, которые превращаются в эксплуататоров и эксплуатируемых. Страх буржуазии перед начинающимися в городах народно-революционными движениями вызывает переход ряда итальянских городов-государств от республиканского строя к монархическому — к принципату. Такой переход совершается в Милане, Вероне, Ферраре и других городах. В целом же культурная и литературная жизнь Италии еще связана с городскими коммунами. Это придает особый народно-демократический характер раннему Возрождению.



В деятельности великого предшественника Возрождения Данте и первых итальянских гуманистов Петрарки и Боккаччо народные и ученые элементы переплетаются и взаимно оплодотворяют друг друга, причем вторые еще не подавляют и не оттесняют первых. Самое обращение к античности, возникающий у Петрарки культ классической древности, является не прихотью образованных людей, оторванных от народной жизни. Напротив, оно вырастает в качестве ответа на запросы широких кругов итальянского общества, притом вырастает на почве никогда в сущности не прерывавшейся в Италии латинской культурной традиции.



• В XV в. общее направление и содержание литературы гуманистов решительно видоизменяются вследствие значительных изменений в социально-политической структуре итальянских городов.



В результате окончательного подавления революционного движения в городах свободные коммуны повсеместно сменяются «тираниями», принципатами. Гуманисты XV в. теряют связь с народным движением, они борются с ранним гуманизмом, связанным с культурой свободных городов и частично еще проникнутым средневековыми традициями. Гуманизм XV в. превращается в искусственное воспроизведение античных идей и образов, обращенное к узкому кругу просвещенных людей, группирующихся вокруг княжеских дворов. Антидемократические настроения выражаются в пренебрежении к итальянскому языку, заменяемому латинским.



Однако и в этой своей новой, аристократически-ограниченной форме гуманизм таил в себе целый ряд прогрессивных черт. Прежде всего гуманисты XV в. гораздо более последовательно отходили от традиций феодального средневековья и присущей ему религиозной идеологии. Они были писателями, более скептически настроенными к христианству, чем Петрарка и Боккаччо. Противоречия исторического момента, обусловившие переход от коммуны к принципату, открывали широкий простор для развития личности, освобожденной от всяких феодальных или корпоративных связей и ограничений. Так в своеобразных условиях итальянской жизни XV в. развилась и созрела основная идея ренессансного гуманизма — идея раскрепощения автономной человеческой личности.



Период высшего расцвета гуманизма в его новом аспекте связан с большим ущербом для литературы на национальном языке. В течение значительной части XV в. господствует литература на латинском языке, античная традиция оттесняет национальную, которая начинает возрождаться лишь в самом конце XV в. Особое место занимает Флоренция времен Лоренцо Медичи, в которой делается попытка примирить античную и национальную традиции. Главным достижением Лоренцо и его кружка было возрождение итальянской литературы, значительно обогащенной за счет латинской литературы гуманистов.



• Наконец, третий этап литературы итальянского Возрождения — XVI в. , являющийся началом длительной феодально-католической реакции, обусловленной экономическим и политическим упадком Италии.



В обстановке феодально-католической реакции в Италии происходит кризис гуманистической культуры. Литература постепенно теряет свою былую содержательность, свои реалистические устремления; в ней воцаряются формализм и подражание великим писателям античности и раннего Возрождения. Однако процесс этот происходит далеко не сразу и не прямолинейно.



Разложение Ренессанса не мешает появлению отдельных выдающихся писателей, вносящих заметный вклад в сокровищницу ренессансной культуры.



В частности, в Италии XVI в. создается тот художественный стиль — классицизм, который затем разовьется и породит крупнейшие достижения во Франции XVII в.