Cочинение «Родной город Донецк (описание)»

Мой родной город – Донецк. Общеизвестно, что до 1924 года он назывался Юзовка, а с 1924 по 1961 – Сталино (Сталино). Это административный центр Донецкой области с населением около 1000000. Свое название наш город получил от реки Северский Донец, которая течет через север Донецкой области и является очень красивой, широкой и впечатляюще величественной. Летом в ней хорошо купаться, зимой – кататься на коньках. Река является нашим помощником и нашей гордостью. Общеизвестно, что Донецк является крупным промышленным и финансовым центром на востоке Украины, его еще называют «шахтерской» столицей, так как в нем есть 24 шахты.



Российский ученый Дмитрий Менделеев провел в нашем городе 3 месяца в 1888 году. И потом написал: «Я был поражен неисчерпаемым богатством этой земли…». Историки утверждают, что геологи нашли уголь на глубине 1800 метров, и в 1957 году было подсчитано, что его залежи – 240 620 миллионов тонн. Многие мужчины, живущие в Донецке, работают в области угольной промышленности. Но люди нашего города не только учатся или работают. Они еще и любят отдыхать с семьями или друзьями, гулять по улицам, ходить в музеи, парки, кинотеатры и театры. Мы очень гордимся мемориальным комплексом в центре города, памятником Тарасу Шевченко, который является копией памятников, находящихся в Онтарио и Канаде.



Жители города тратят достаточно усилий, чтобы вокруг было уютно и красиво. Донецк известен своими волшебными розами, которые радуют взгляд с начала лета и до поздней осени. Наш город очень гостеприимный!