Cочинение «Родной город Харьков (описание)»

Харьков — это один из самых больших городов Украины. Его еще называют первой столицей, так как он ею был в советские времена. Харьков – красивый, светлый и живописный город, расположенный на северо-востоке Украины. В нем живет много людей, которые учатся, работают, отдыхают. Главные реки Харькова – Харьков, Лопань, Уди. Через них давно уже построены мосты, по которым можно ходить, ездить, или просто стоять и любоваться течением. В центре города расположен прекрасный парк, который носит имя Тараса Григорьевича Шевченко.



Возле него – площадь Свободы, самая большая площадь в Европе. Здесь по обыкновению проходят все городские праздники, на которые собирается очень много людей, играет музыка, пускают фейерверки. Здесь же, неподалеку, стоит новое здание Харьковского Театра оперы и балета – очень интересное монументальное сооружение, перед которым построено чрезвычайно впечатляющие фонтаны. Вечерами много молодёжи собирается возле них. Главная улица города – Сумская. На ней также много магазинов, банков, Дворец Бракосочетания и просто красивые дома, в которых живут харьковчане.



Харьков также крупный научный и студенческий центр. В нем много научно-исследовательских и учебных институтов, среди них есть очень известные.



Наш город еще и большой промышленный центр. Здесь делают самолеты, турбины; тракторы, телевизоры, велосипеды. Правда, много заводов сейчас не работает так, как раньше, но вероятно, что со временем все наладится. В Харькове работают кинотеатры, театры, музеи, есть цирк и планетарий. И так много детей на каникулах посещают выставки, ходят на спектакли, смотрят фильмы и развлекаются. Весной, когда распускаются кудрявые клены и каштаны, цветет абрикос, зеленеет трава и светит солнышко, наш город становится особым! Люди чаще гуляют по улицам, улыбаются, и радуются, что живут в таком красивом городе.