Cочинение «Родной город Луганск»

Луганск является административным центром Луганской области. Общеизвестный факт, что Луганск географически удобно расположен на восточной границе Украины с Россией, своей непосредственной дружеской соседкой. Наш город расположен на северных склонах Донецкого кряжа, в долине реки Лугань. Луганск – не только прекрасный город с множеством парков, скверов и памятников культуры, но также один из больших промышленных городов Украины. Например, Луганский тепловозостроительных завод поставлял тепловозы всему бывшему Советскому Союзу, и известен во многих странах за границей. Также Луганск знаменитый своими университетами и институтами – ВУГУ, ЛГМУ. Команда КВН нашего ЛГШ неоднократно побеждала и стала знаменитой во всех странах СНГ. Луганск также Родина многих знаменитых людей. Один из них В. И. Даль – автор «Толкового словаря живого языка» и один из ближайших друзей А. С. Пушкина.



Мы любим наш город, поэтому было очень интересно узнать некоторые исторические факты о народе, который жил в этих местах раньше. Выяснилось, что территория луганской области начала заселяться около ста тысяч лет тому назад. В районе хутора Колесниково (Станично-луганский район), поселок Красный Овраг (граница г. Луганска) найдены стоянки человека раннего палеолита. В поселке Петровка Станично-луганского района исследованы стоянки позднего палеолита, возраст которых около 14 тыс. лет. Более заселенной территория области была в 1 тыс. лет до н. э. Здесь жили ираноязычные земледельческие племена. В 1 тыс. до н. э. на территории области жилы воинствующие кочевники: скифы и сарматы. В 1 тыс. н. э. на территории нашей области жилы аланы – потомки сармат, болгары – тюркоязычные племена. Аланы и болгары создали единую культуру на территории Северного Причерноморья, оставили на территории нашей области остатки сотен поселений, некоторые из которых занимали площадь в несколько десятков гектар. В IХ-ХI ст. бассейн Северского Донца заселяли тюркоязычные кочевники: печенеги, тюрки, половцы. В первой половине ХI ст. эти земли захватили татары. С их помощью они осуществляли набеги на украинские и русские земли.



Но все эти легенды о древности, такие же давние, как традиции, которые мы уважаем и помним.



Например, 12 октября 1980 года луганчане впервые отметили День города, который стал теперь традиционным. Он отмечается ежегодно в сентябре. Но жизнь не стоит в городе. Много заграничных гостей принимает наш город каждый год. И сам Луганск также является побратимом многих заграничных городов. Это: Кардифф( Великобритания), Сент-Этьен (Франция), Перник (Болгария), Секешфе-хервар (Венгрия), Люблин (Польша) и Данцин (Китай). Откуда бы не приехал к нам человек – будем всегда рады всех видеть в нашем родном городе!