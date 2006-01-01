Cочинение «Родной город Львов (описание)»

Мы очень любим наш родной город и изучаем его историю. Львов находится на западе Украины, и его население составляет около 735 000 человек. Город расположен на реке, на расстоянии около 80 км. от границы с Польшей. Первые письменные упоминания о нашем городе относятся к 1256 году. Он основан королем, и назван в честь его сына Льва Даниловича. Исторический центр города внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории нашего города есть очень известные Львовское плато, холмистое Расточье, Давыдова гряда, низменные Грядистоее Побужье, Львовская низменность по сторонам долины реки Полтавы. Наш город построен на холмах, а его высшая точка – курган Высокий Замок. Дети очень любят играть вблизи него.



Общеизвестный факт, что исторически Львов строился вблизи реки, но в XIX веке ее пустили через главный городской водосток (проходящий сейчас под проспектами Шевченко, Свободы и Черновола). Через город также проходит линия главного Европейского водораздела, который разделяет реки Балтийского и Черноморского бассейнов (соответственно, Западного Буга и Днестра). Львов является важным культурным центром. Здесь работает пять театров, филармония, около 40 кинотеатров, цирк, 12 крупных музеев, более 350 библиотек. И большинству учеников некогда скучать на каникулах, так как в нашем городе всегда возможно развлечься или посетить интересные исторические места. Во Львов часто приезжают дети и взрослые из других городов или стран полюбоваться необычайно красивым украинским городом, у которого есть интересные традиции. Во-первых, это «День города» – празднование годовщины основания Львова. За условную дату основания принимается 1256 год (когда о нем было первое известное письменное упоминание). Празднуется этот день в сентябре или в мае: 29-30 сентября 2006 года широко праздновались 750-я годовщина Львова, в 2007 году «День города» праздновался 6 мая.



У нас также есть «День флага» (3 апреля). В этот день в 1990 г. на городской ратуше Львова, в первом среди городов Украины, был поднят современный флаг Украины. Если у вас плохое настроение, или много мыслей – прогуляйтесь по улицам города. Они очаруют вас своей красотой и неповторимостью. Многие из них сохранились на протяжении веков. Известно, что тогда здания сооружались по заказу богатой знати и богатых купцов, поскольку участки были очень дорогими. Платился налог от количества окон на главном фасаде здания. Это наложило свой отпечаток на архитектурный облик зданий: большинство домов построены на узких, вытянутых в глубину участках, состоят из главного здания, внутреннего двора и флигеля. Фасады домов в основном трехоконные. До XVI в. первые этажи домов имели крытые галереи. Подвалы выходили за линию фасада и имели вход с улицы. Нумерации домов не было. Каждое строение имело название по фамилии владельца или по элементам декоративного оформления фасада: «Под львом», «Под оленем», «Каменица Лукашевичей». Каждый дом достоин внимания, каждый имеет свою историю. Чтобы ее узнать – надо просто посетить гостеприимный украинский город Львов!