Cочинение «Родной город Ялта (описание)»

Мы живем в городе Ялта. Общеизвестный факт, что Ялта – столица южного берега и известнейший город Крыма. Это морской курорт, куда летом на отдых приезжает огромное количество людей. Поэтому Ялта стала одним из самых больших центров культурной жизни, где проводятся широко известные фестивали театра и кино, эстрадные и музыкальные конкурсы.



В школе нам рассказывали об истории возникновения родного города. Первое письменное упоминание о Ялте относится к XII столетию н. э. , хотя найденные здесь следы человеческих поселений датируются еще Бронзовым столетием. Ялта была основана греками, вероятно, в I столетии. Легенда свидетельствует, что сбившиеся во время бури с пути греческие мореплаватели, долго метались в поисках берега, и когда, в конце концов, увидели берег («ялос»), то решили так и назвать основанное на месте высадки поселение. В средневековье город входил во владение Римской Империи, княжества Феодоро и было известно под именами Ялета и Джалита. В отличие от Алушты и Гурзуфа, Ялта никогда не была крепостью или важным военным опорным пунктом. С 1475 по 1774 года, когда южный берег Крыма был частью Османского государства, Ялта входила в его состав.



После выселения христианского населения с Крыма в Приазовье, осуществленного в 1778 году по распоряжению Русского правительства и массовой эмиграции крымских татар, Ялта практически обезлюдела и до конца столетия была маленьким рыболовецким селом. В 1837 году гравиевая дорога связала Ялту с Алуштой и, а в 1848 году была построена дорога на Севастополь. Городом Ялта стала в 1838 г. , а с 1860-х, когда известный терапевт проф. С. П. Боткин нашел климат южного берега целебным и рекомендовал царю Александру II приобрести здесь усадьбу, началось ее быстрое развитие как курорта. Ялта – большой современный город, население которого сегодня – больше 80 тысяч жителей. В нем много выдающихся памятников. Очень известны Ливадийский, Воронцовский, Массандровский и много других дворцов нашего города. А также заложенный еще в 1812 г. Никитский ботанический сад, который собрал в своей коллекции более 28 тысяч экзотических растений со всего мира.



Сама Ялта интересна уникальным объединением архитектурных памятников, вписанных в горный ландшафт. Есть множество красивых (хотя не всегда в хорошем состоянии) зданий конца XIX – начала XX веков. Интереснейшими местами в Ялте являются следующие: городская набережная, отреставрированная в 2003-2004 годах, армянская церковь, построенная архитектором Тер-Микаеляном, расписанная внутри выдающимся армянским художником Вардгесом Суренянсом, римско-католическая церковь Непорочного зачатия Девы Марии, ялтинская канатная дорога, что ведет на гору Дарсан, с которой открывается панорама города, храм Иоанна Златоуста с златоверхой колокольней, построенный в стиле готического замка дворец Эмира Бухарского, зоопарк «Сказка» и дом-музей Леси Украинки в мавританском стиле.



Кроме того, очень много старинных дач и усадеб, теперь преобразованных в жилые дома или корпуса санаториев, но не потеряли оригинальности и привлекательности. В Ялте также расположен прекрасный парк Масандровский (возле отеля «Ялта»), где каждый может отдохнуть, узнать много интересных вещей и просто полюбоваться красивым городом на береге Черного Моря. Приглашаем гостей!