Cочинение «Рождественские гадания»

Зима – прекрасное время года. В это время года отмечают множество замечательных праздников, одним из которых является Рождество. По моему мнению, место, где я живу, замечательно. Рядом с моим домом находится лес (я живу в Подмосковье). Вечером нашу дорогу заливает бледно-фиолетовый свет фонаря.

Каждое Рождество я и мои друзья собираемся вместе и идем на улицу гадать. Конечно, все наши мысли сосредоточены только на этом, поэтому порой мы начинаем немного бояться. Мы идем в лес, взяв с собой все, что нам пригодится для праздника, и принимаемся гадать. Мне сразу начинают чудиться разные фигуры, тени, слышаться звуки.

У нас поселок очень маленький, поэтому мы всех отлично знаем и очень хорошо дружим. После гаданий все вместе идем гулять и лепим снеговиков у каждого подъезда, раскрашивая их красками.

Когда на небе светит луна и идет снег, каждая снежинка переливается. Все жители поселка, выглядывая из окон, всегда улыбаются нам, видя, как мы веселимся.

А когда я прихожу домой после гуляния, особенно остро чувствуется запах елки, а вся квартира еще ярче переливается от украшений, мишуры.

Рождество – очень веселый праздник!