Cочинение «Роль Библии в духовной жизни народа»

Что такое Библия? Это величайшая книга в истории человечества, которая вобрала природную мудрость, воплотила моральные основы человеческой жизни. Эта книга не простое явление культуры, она - основа духовного бытия мира, именно в Библии - книге книг - можем найти пути решения таких проблем: жизнь и смерть, поступки и душа человека, добро и зло. . .



Хотя она состоит из многих книг, разных жанров, созданных в разные времена разными людьми, но за сутью своей Библия является книгой великой, вечной спутницей жизни многих людей всего света больше 2-х тысяч лет. Она учит нас, как жить, что можно делать, а чего не стоит делать; которыми надо быть, а что есть негативным в наших характерах. Именно Библия писателей всех времен и народов, так как много столетий они использовали II темы, идеи, образы, сюжеты в своих произведениях. Библейские материалы нашли широкое отображение в произведениях писателей древней украинской литературы, потом новой, а теперь и современной. Знакомство со Святым Письмом помогает нам лучше понимать произведения украинской и мировой литературы.



Читая Библию, мы усваиваем духовные истины, понимаем художественную красоту религиозных текстов. Именно она вмещает в себе морально-этический и эстетичный опыт человечества. Все разочарованные обращаются к этой книге, продолжают искать смысл своей жизни, земного существования, ответа на вечные вопросы и одновременно духовную опору в этом греховном, несправедливом мире.



Библия для украинского народа была и остается не только источником духовных истин, но и высокохудожественной книгой.