Cочинение «Роль И. М. Сеченова и И. П. Павлова в становлении психологической науки»

“Отец русской физиологии” Иван Михайлович Сеченов (1829–1905) считается основоположником отечественной научной психологии. В 1862 г. он написал свою знаменитую работу “Рефлексы головного мозга”, в которой поставил задачу ввести физиологические основы в психические процессы и показать, что психика относится к области строгого естественнонаучного исследования.



Согласно Сеченову, психические явления не есть свойства души как бестелесной сущности, а представляют собой процесс, который по способу происхождения подобен рефлексу. Они не сводятся к тому, что дано человеку при наблюдении за своими ощущениями, идеями, чувствами, а включают в свой состав воздействие внешнего раздражителя и двигательный ответ на него. Таким образом, психические явления, как и рефлексы, есть ответы мозга на внешние и внутренние воздействия.



Сеченов распространил рефлекторный принцип на деятельность головного мозга, изменив само понятие рефлекса. Изучая свойства, лежащие в основе рефлекторной деятельности мозга, он пришел к открытию процессов центрального торможения. Его опыты с лягушкой показали, что сильное раздражение зрительных бугров головного мозга вызывает угнетение рефлекса лапки на капельку кислоты, тормозит его. Проверочные опыты свидетельствовали, что спинной мозг в этом торможении участия не принимает. Именно в головном мозге находятся центры торможения.



Открытие Сеченовым явления центрального торможения имело мировое значение. Оно позволило точно установить, что нервная деятельность складывается из взаимодействия двух процессов — не только возбуждения, но и торможения, а также ввести в физиологию мозга понятие о приобретенных рефлексах. С помощью механизма центрального торможения осуществляется избирательность, угнетение или отсроченность реакций, возникают такие психические функции, как воля и мышление. Волевого человека отличает умение противостоять неприемлемым для него влияниям, какими бы сильными они ни были, подавлять нежелательные влечения.



Важнейшим свойством мозга, противоположным торможению, является деятельность усиливающего механизма, связанного с состояниями различных потребностей и эмоций. Рефлекторные процессы мозга Сеченов объяснял также свойством инертности нервных процессов, т. е. способностью сохранять следы предшествующих раздражений. Это свойство свидетельствует о том, что поведение детерминировано не только наличными воздействиями внешней среды, но и прошлым индивидуальным опытом.



Изучение центрального торможения, усиливающего механизма и инертности нервных процессов позволило Сеченову обосновать несоответствие между возбуждением и вызываемым им действием–движением. Это несоответствие заключается в отсутствии прямой зависимости между величиной внешнего воздействия и ответной реакцией. Выбор реакции зависит как от действующего раздражителя, так и от состояния и прошлого опыта индивида.



Понимание Сеченовым природы психической деятельности как рефлекторной углублялось рассмотрением ее как сигнальной деятельности. Согласно Сеченову, начальным звеном рефлекса являются не раздражители–стимулы, действие которых ограничено возбуждением нервных волокон, а раздражители–сигналы. Они, во-первых, выступают носителями сведений об объекте, “орудием различения внешних условий”, “орудием ориентации”, а во-вторых, способны приводить в деятельное состояние исполнительные органы тела (мышцы). Мышцы обладают чувствительностью и передают в мозг сигналы о доступном эффекте. Это позволяет в случае необходимости автоматически корректировать поведение. Таким образом, Сеченов трактовал рефлекс не как механический ответ нервного центра на внешний раздражитель, а как “согласование движения с чувствованием”. Предвосхищая понятие об обратной связи как регуляторе поведения, основатель русской научной психологии ввел принцип саморегуляции нервно-психической деятельности.



Согласно Сеченову, мышца является органом не только движения, но и познания. Сигналы мышечного чувства служат источником знания о внешнем мире. В актах чувствования Сеченов обнаружил “элементы мышления”. Мышление он рассматривал в виде трех последовательных фаз. Первой фазой является “предметное мышление”, в процессах которого участвует мышца. Это мышление чувственными образами, оно имеет место в период развития ребенка до его овладения речью, а у животных совершается на основе действий с предметами. Вторая фаза мышления — “символическое мышление”, которое возможно благодаря слову. В нем выделяется третья фаза — “внечувственное мышление”. Оно осуществляется через отвлечение и обобщение.



Сеченов раскрыл преемственность различных уровней мышления — от предметного до абстрактно-теоретического, утверждая идею, состоящую в том, что мышечные движения зрительного и слухового анализаторов, рук и ног, а также движения речевого аппарата имеют между собой сходную орудийную функцию. С их помощью на разных уровнях мышления осуществляются операции анализа, синтеза, отвлечения, различения и обобщения.



Сеченов, дав физиологическую трактовку основным психологическим процессам, заложил основы материалистической психологии. Из деятельности головного мозга рождается весь внутренний мир человека, его поведение зависит от внешних раздражителей. По вопросам детерминированности человеческого поведения Сеченов вступил в полемику с философом–идеалистом Константином Дмитриевичем Кавелиным (1818–1885). Эта полемика переросла в дискуссию о предмете, задачах и методе психологии.



В отличие от Кавелина, считавшего поведение причинно не обусловленным, Сеченов утверждал, что поведение, которое является рефлекторным по своему механизму, есть акт взаимодействия организма со средой, из которого можно вывести все особенности психических явлений. Экспериментальное изучение психически регулируемого поведения он полагал главной задачей научной психологии.



Исходя из того, что психическая деятельность, подобно рефлексу, совершается объективно, Сеченов разрабатывал вопрос об объективном методе психологии. Он показал несостоятельность понятия о внутреннем опыте, или, по терминологии Кавелина, “умозрения”, “психического зрения”, посредством которого психическое познаваемо непосредственно. Русский естествоиспытатель отверг метод “психического зрения”, т.

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