Cочинение «Роль русской литературы в мировом литературном процессе»

Русская литература достигла того уровня идейно-художественного развития, при котором стало возможным творческое исследование современной действительности и соответственно решение новых эстетических проблем, выдвигаемых жизнью. В художественном плане такой знаменательный итог был подготовлен длительными идейно-стилевыми исканиями прозы, отразившими усложнение процесса художественного познания текущей действительности. Военная, «деревенская», художественно-биографическая, историческая проза обогатили эстетическую систему социалистического реализма. Сформировались писательские индивидуальности, чье творчество оказало влияние на литературное развитие. Аналитичность, характерология, жанровое, стилевое многообразие - это свидетельствует о высоком уровне реализма литературы и ее возможностях.



Б. Сучков, характеризуя роль литературы в мировом литературном процессе, писал: «С этой точки зрения проблема освоения реальности социализма, борьбы за социализм, проблема изображения героического становления социалистического общества, несомненно, представляет один из моментов сопоставления литературы с мировым литературным процессом.



Как один из важных моментов развития литературы следует отметить ее антифашистский характер. История борьбы с фашизмом определила целый этап в духовном развитии мира, и здесь Русская литература сыграла решающую роль в разоблачении и критике идеологии фашизма, и не только в борьбе за фактический разгром фашизма.



В этой области возникают многие точки соприкосновения с мировой литературой, и очень обширный материал нами еще по-настоящему не осмыслен, в том числе и опыт нашей литературы 30-х годов, развивающийся в преддверии схватки с мировым фашизмом»157.



Мощный пласт прозы о Великой Отечественной войне имеет огромное познавательно-эстетическое значение и научный интерес. Многие исследователи обращают внимание на художественную концепцию героического характера, на патриотический пафос военной прозы, на широту социально-исторического анализа реальных событий в романе и повести.



Современная проза раздвинула границы наших знаний о человеке, обогатила, расширила понимание прекрасного. В прозе 60 - 70-х годов создана концепция человека и народа, в которой воплотились важные моменты художественного познания исторической эпохи военных и послевоенных лет. Книги о гражданском и солдатском долге человека, о подвиге и героизме обыкновенных людей очень далеки от пассивного описания или комментирования того или иного факта. Эмоциональный накал их содержания обусловлен активностью позиции автора, его гражданственностью, непримиримостью ко всему безобразному и жестокому - всему, что определяется как социально безнравственное. В концепции личности выражены современное понимание положительности характера, его национально-исторической сущности, активная защита социалистических идеалов. В основе концепции - утверждение целостности и гармоничности характера человека. Процессы художественного познания личности протекали во всех национальных литературах наиболее интенсивно и широко в конце 50-х годов, когда постижение новых сторон действительности и духовных ценностей сопровождали идейно-стилевые искания. Литература показала глубокие социально-нравственные изменения характера человека, которые особенно проявились в героическом действии, в коллективизме, в миропонимании. М. Шолохов, В. Богомолов, Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков, А. Адамович, К. Симонов, К. Воробьев, изображая своих героев в конфликте с враждебными народу силами, анализируя мотивы их действий, раскрывают духовный облик поколения. Переосмысление традиционных условий жизни. земледельца в советское время и в годы великих испытаний стало основой концепции крестьянского характера в произведениях Ч. Айтматова, Ф. Абрамова, П. Проскурина, М. Алексеева, В. Белова, В. Распутина. В художественно-биографической прозе - в произведениях М. Щагинян, О. Берггольц, В. Катаева, В. Астафьева - раскрывается становление мировоззрения. В различных направлениях прозы интерпретируются личностные, исторически сложившиеся черты человека. Концепция народа предопределила значительные изменения жанровых качеств романа, рассказа, повести. Исторический подвиг народа его сущностные черты изображаются в обыкновенном течении жизни, в труде, семейных отношениях.