Cочинение «Романсы и песни Даргомыжского»

Видное место в творчестве Даргомыжского занимают романсы и песни. Их написано композитором более ста. Содержание вокальной музыки Даргомыжского исключительно богато. Здесь задушевная лирика, шутливое лукавство и драматизм, спокойные пейзажи и характерные бытовые зарисовки, а порой едкая социальная сатира, в чем Даргомыжский явился новатором. Особенно глубоко и психологически правдиво раскрыт в романсах внутренний мир человека с его думами и чувствами.



“Мне минуло шестнадцать лет” (слова А. Дельвига) — удачный пример воплощения характера. Уже с первых тактов музыки перед слушателем возникает образ юной девушки, чуть лукавой, ласковой, веселой и грациозной. Созданию такого впечатления способствуют мажорный лад и непринужденный вальсовый ритм. Выразительна мелодия с ее неожиданными прихотливыми изгибами. Романс “Мне грустно” на стихи Лермонтова проникнут глубоким лиризмом. Пушкин и Лермонтов были любимыми поэтами Даргомыжского. Их гений служил источником вдохновения для многих русских композиторов. Музыка этого романса тонко передает содержание стихотворения, еще более усиливая его печальное настроение. Выразительные средства здесь совершенно иные.



Партия фортепиано напоминает гитарное сопровождение в бытовых романсах. На фоне этого задумчивого, нежного и тихого перебора струн гитары звучит искренняя исповедь — вокальная мелодия с чертами декламационности. Это как бы живая человеческая речь, прерываемая паузами, как вздохами, мелодия плавная, полная раздумья и печали. Глубоко впечатляет своей интонационной выразительностью первая фраза на слова “Мне грустно” с ярким ходом на нисходящую уменьшенную квинту (тритон). В своем развитии мелодия чутко следует за текстом, ее заключительная кульминация подчеркивает основную мысль стихотворения — мысль, означающую, что невозможно счастье срди лицемерного общества, среди людей коварных и злобных. Стихотворение Лермонтова проникнуто тревогой за судьбу дорогого человека, и это настроение тонко воплощено в романсе Даргомыжского. В нем ярко выявился основной принцип композитора: “Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды .



“Старый капрал” — драматическая песня типа баллады, написанная на слова Пьера Беранже — поэта французской революции (перевод В. Курочкина). Она относится к тем песням, в которых Даргомыжский отразил идеи социальной несправедливости.



В песне рассказывается о судьбе старого солдата, который не смог снести оскорбления, полученного от молодого офицера, и за то был приговорен к расстрелу. Шагая к месту казни, он старается подбодрить своих товарищей: “В ногу, ребята! Раз! Два! Грудью подайся, не хнычь, равняйся! Раз! Два! Раз! Два!”



В музыке Даргомыжский правдиво и с подлинной художественной силой нарисовал мужественный облик старого солдата, отразил глубину его переживаний. В разнохарактерных по своему мелодическому складу куплетах с припевом композитор воссоздал речь старого солдата, обращенную к товарищам, его раздумья о жизненных превратностях, горькое чувство обиды и воспоминания о прошлом. В средней части — напевной и более медленной — он вспоминает родную деревню, ее приволье, и старушкужену.



Повторяющийся припев в ритме четкого марша — его обращение к товарищам — звучит как строевая команда, которую отдает капрал. Музыка песни гибко следует за текстом, развиваясь естественно и свободно.



Велико значение Даргомыжского в истории русской музыки. Продолжатель дела Глинки, он в то же время был первым русским композитором, который в своем творчестве поднял тему социального обличения, создал песни комические и сатирические, сумел во многом расширить круг образов камерновокальной лирики.



Основные произведения



Оперы: “Эсмеральда”, “Русалка”, “Торжество Вакха” и “Каменный гость”



Симфонические пьесы: “Казачок”, “БабаЯга”, “Чухонская фантазия”



Сто песен и романсов (на слова Кольцова, Курочкина, Пушкина, Лермонтова и других поэтов)