Cочинение «Романсы и песни Глинки»

Романсы и песни Глинки — гордость русской классики. Композитор писал их на протяжении всей жизни. Лирические романсы Глинки — это своего рода исповедь его души. В некоторых из них запечатлены картины русской природы и быта. В романсах Глинка обобщил и развил все лучшее, что было создано его предшественниками и современниками — авторами бытового романса. Сам он был замечательным мастером вокального исполнения и хорошо знал возможности человеческого голоса. Неудивительно, что жанр романса он сумел довести до высокого совершенства.



Все пленяет в романсах Глинки: искренность и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств и настроений, классическая стройность и строгость формы, красота мелодии, всегда песенной, выразительной, правдиво передающей содер-жание текста, и ясная красочная гармония.



Среди романсов и песен Глинки можно встретить самые разнообразные жанры: от “русской песни”, чувствительного бытового романса (”Бедный певец”) до драматической баллады, песенного повествования (”Ночной смотр”), от жизнерадостной застольной и “дорожной” песни до лирической “песни на воде” — баркаролы. Неповторимо своеобразны его песни-танцы в ритме вальса, мазурки, полонеза, испанского болеро, наконец марша (”Прости, корабль взмахнул крылом”). Характерную особенность романсов Глинки составляет также гармоничное сочетание вокальной и фортепианной партий.



Глинка является основоположником русской школы вокального пения, его романсы — неиссякаемый родник красоты и совершенства, из которого черпали все последующие русские композиторы.



Глинка сочинял романсы на стихи современных ему поэтов — Баратынского, Жуковского, Дельвига, Пушкина. Многие из его романсов написаны на слова близких друзей, например Кукольника. На стихи этого поэта в 1840 году композитор сочинил вокальный цикл “Прощание с Петербургом”. Среди романсов Цикла — “Жаворонок” и “Попутная песня”.



“Жаворонок” — задушевная и задумчивая песня с легко льющейся и плавной мелодией, естественной и простой, окрашенной светлой печалью. В фортепианной партии выразительно воссоздается равнинный русский пейзаж — бескрайние дали, поля и луга со стелющимися по ветру стеблями трав и злаков. Перед вступлением певца в сопровождении слышатся трели жаворонка.



“Попутная песня” — образец светлой, жизнерадостной лирики. В ней все — движение и порыв, буйное и горячее ожидание встречи, нетерпение, взволнованное биение сердца. И в песне все подчинено этому настроению. Фортепианная партия с упругим и четким ритмом как бы передает быстрое движение поезда, стук колес и мелькание за окном меняющихся картин. Характерен энергичный и полнозвучный аккорд в начале каждой строфы — от него отталкивается и неудержимо несется вперед мелодия. А далее она сменяется широким и плавным напевом, как бы передающим тоску ожидания:



“Я помню чудное мгновенье”. В вокальной лирике Глинки важное место занимают романсы на слова Пушкина. Среди них “Я помню чудное мгновенье” — жемчужина русской вокальной лирики, в которой воедино слились гении поэта и композитора. Трехчастная форма романса соответствует содержанию стихотворения, в котором отражены три важных момента душевной жизни героя: первая встреча, горечь разлуки с любимой и радость вновь наступившего свидания. Мелодия романса впечатляет своей плавностью и нежной грацией.



Ярким контрастом звучит тревожная средняя часть (”В глуши, во мраке заточенья”). Здесь музыка становится речитативно-декламационной и суровой. В третьей части возвращается прежняя светлая мелодия, но она становится радостно-возбужденной, а сопровождение — подвижным и трепетным.



Романс относится к зрелому периоду творчества Глинки, поэтому мастерство композитора в нем так совершенно. Никогда еще и никем до Пушкина и Глинки не была поднята на такую высоту красота человеческого чувства.



Глинка — основоположник русской классической музыки, создатель национальной русской классической оперы — героической и сказочно-эпической, основоположник русского классического симфонизма, творец бессмертных по красоте песен и романсов.



Свой музыкальный язык Глинка создал на основе русской народной песни. В то же время он живо интересовался искусством других стран. Первым из русских композиторов Глинка глубоко претворил в своей музыке характерные особенности музыки восточных народов. Наряду с русскими песнями в опере “Иван Сусанин” звучат ритмы национальных польских танцев, а в испанских увертюрах — испанские народные напевы. Многое взял Глинка и от плавности итальянской песенной мелодии.



Светлая и жизнеутверждающая музыка Глинки — великое достояние русской музыкальной культуры. На его произведениях учились последующие русские композиторы, по-своему разрабатывая различные стороны глинкинского творчества. Завещанные Глинкой традиции стали основой дальнейшего развития русской музыки. Продолжатели дела Глинки так же, как и он, стремились своим искусством служить народу, правдиво воссоздавать в своих произведениях народную жизнь. И в этом непреходящее значение его творчества.



Основные произведения



Оперы “Иван Сусанин”, “Руслан и Людмила” Музыка к трагедии Н. Кукольника “Князь Холмский” 80 произведений для голоса с фортепиано: романсы, песни, арии Симфонические пьесы: испанские увертюры “Арагонская хота” и “Ночь в Мадриде”, симфоническая фантазия “Камаринская”, “Вальс-фантазия” Инструментальные ансамбли Фортепианные пьесы (вариации, мазурки, вальсы, ноктюрны и др. )