Cочинение «Романтическая лирика»

Романтическая лирика — это преимущественно лирика настроения. Романтики умело и тонко создавали картины природы. Но главным в этих картинах было не описание, не внешние приметы пейзажа. Человек и мир – вот, что прежде всего волновало романтиков. Многим из них это отношение казалось загадочным, таинственным. Живое внимание к чувствам и переживаниям человека видим мы в прозе и в драматургии романтиков. На смену философской повести, роману и мещанской драме просветителей приходит романтический стих, поэма, лирическая драма.



Прямолинейная рассудительность просветителей казалась романтикам недостаточной для познания мира, а сухие правила классицизма были, по их мнению, ненужными кандалами, которые мешают художнику в его творческих усилиях. Поэтому романтики исповедуют свободу поэта в использовании разных художественных средств для образного выражения своих мыслей и чувств, своего отношения к действительности. Этим объясняется исключительное богатство художественных форм романтической поэзии.



В пору романтизма в разных странах усиливается интерес к национальному прошлому, к национальной культуре. Собираются и записываются народные легенды, сказки, песни. Вместе с тем, романтики показывают усиленную заинтересованность искусством других народов. Они стараются исторически осмыслить культурные явления прошлого. Историческая и национальная своеобразность, колорит эпохи получают отображение в историческом романе, который возникает в это время. Впервые составляется теория научного перевода. Формируется понятие мировой литературы. Романтики обращались к необыкновенным экзотическим образам. Особенно характерно обращение к Востоку. Большой популярностью пользовались восточные поэмы Байрона: “Гяур”, “Корсар” и др. “Восточное” – так назывался один из сборников стихов Гюго.



Величайшие представители искусства романтизма – в Англии: Дж Байрон, Дж. Китс, П. Шелли; в Германии – Э. Гофман, Г. Гейне, Новалис; во Франции – А. Мюссе, Ж. Санд, В. Гюго; в СЩА — Э. По, Дж. Ф. Купер, Г. Мелвилл, в Польше – А. Мицкевич, Ю. Словацкий, в Венгрии – Ш. Петефи, в России – А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь. В рамках романтизма формируется целый ряд течений, литературных школ и кружков. Так, в Англии на границе ХVІІІ-ХІХ столетий возникает так называемая «озерная школа». В нее вошли У. Уордсворт, С. -Т. Колридж, Р. Саути. Их содружество – идейное и творческое, сложилось тогда, когда они поселились на северо-западе Англии, в так называемом Озерном крае. Возражая рационалистический догматизм классицизма и Просвещения, поэты «Озерной школы» произвели романтическую реформу в английской поэзии. Для стихов поэтов-лейкистов характерны мечтательность, тонкое чувство природы, любовь к простому человеку. Отголосок творческих поисков «Озерной школы» наблюдается в творчестве украинских романтиков, в частности представителей Харьковской школы.

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