Cочинение «Романтизм как художественное направление»

Романтизмом называют художественное направление, которое возникло в начале XIX века в Европе и продолжалось до середины XIX века. Романтизм наблюдается в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре, поведении, одежде, психологии людей.



Предпосылкой возникновения романтизма считают великую французскую буржуазную революцию. До нее во Франции все было упорядочено, существовала четкая сословная иерархия, каждый человек занимал свое место. Революция разрушила старую структуру общества, но новая еще не была создана, поэтому у отдельного человека возникло чувство одиночества. Жизнь начинает казаться людям игрой, в которой кому- то повезет, а кому- то нет. Возникают и приобретают огромную популярность азартные игры, во всем мире появляются игорные дома, публикуются руководства по играм.



Героями литературных произведений становятся «романтические» герои – это игроки, они играют с жизнью и судьбой, ведь только в игре человек может почувствовать силу рока.



Но за всей этой бравадой скрывается всего лишь чувство собственной исключительности. Сосредотачиваясь на себе, они вступают в конфликт с действительностью, конфликт человека с миром. Возникает психология бунтующей личности, которую наиболее глубоко отразил Лорд Байрон в произведении “Путешествие Чайльд-Гарольда”. Популярность этого произведения была так велика, что возникло целое явление – “байронизм”, и целые поколения молодых людей старались подражать ему (таков, например, Печорин в “Герое нашего времени” Лермонтова). Основной литературной формой европейского романтизма стали сказки, легенды, фантастические повести.



Одна из основных идей – действие. Герои произведений не сидят на месте, они приезжают и снова уезжают. Достаточно вспомнить, например, путешествие Чичикова или Чацкого, который в начале откуда-то приезжает “Лечился, говорят, на кислых он водах…”) , а потом вновь куда-то уезжает (“Карету мне, карету!”). В литературе возникают образы почтовой кареты, путешествий, странствий. Они старались показать, что человек живет в мире, который постоянно изменяется. В мире странном, фантастическом, необыкновенном, как в сказке Гофмана “Щелкунчик”, или уродливый, как в его сказке “Крошка Цахес”. В этих сказках происходят странные события, предметы оживают и вступают в пространные беседы, основной темой которых становится глубокий разрыв между идеалами и действительностью. И этот разрыв становится одной из основных идей лирики романтизма.



Русские писатели создают сказочный мир путем описания повседневной бытовой действительности. Эта бытовая действительность преломляется и переосмысливается как фантастическая. “Ночь перед Рождеством” Николая Васильевича Гоголя наиболее ярко отражает эту особенность.



Однако не ошибусь, если назову “Пиковую даму” А. С. Пушкина главным произведением русского романтизма. Это глубоко романтическое и даже мистическое произведение, воплотившее в себе лучшие черты русского романтизма. По сей день это произведение пользуется недоброй славой среди театральных артистов и режиссеров. Оно окружено многими мистическими историями, происходящими с теми, кто ставит его на сцене или играет в нем главные роли.