Cочинение «Романтизм в русской литературе в начале XIX века»

Проблема романтизма принадлежит к числу сложнейших в науке о литературе. Трудности решения этой проблемы предопределены до некоторой степени недостаточной четкостью терминологии. Романтизмом называют и художественный метод, и литературное направление, и особый тип сознания и поведения. Однако, несмотря на дискуссионность ряда положений теоретического и историко-литературного характера, большинство ученых согласны с тем, что романтизм был необходимым звеном в художественном развитии человечества, что без него были бы невозможны достижения реализма.



Русский романтизм при своем возникновении был связан, разумеется, с общеевропейским литературным движением. Вместё с тем он был внутренне обусловлен объективным процессом развития русской культуры, в нем нашли развитие те тенденции, которые были заложены в русской литературе предшествующего периода. Русский романтизм был порожден надвигающимся социально-историческим переломом в развитии России, он отражал переходность, неустойчивость существовавшего общественно-политического уклада. Разрыв между идеалом и действительностью вызвал отрицательное отношение передовых людей в России (и прежде всего декабристов) к жестокой, несправедливой и безнравственной жизни господствующих классов.



Еще недавно с идеями Просвещения связывались самые смелые надежды на возможность создания общественных отношений, основанных на началах разума и справедливости. Скоро выяснилось, что надежды эти не оправдались. Глубокое разочарование в просветительских идеалах, решительное неприятие буржуазной действительности, а вместе с тем непонимание сути антагонистических противоречий, существующих в жизни, приводили к ощущениям безысходности, пессимизма, неверия в разум.



Романтики утверждали, что высшей ценностью является человеческая личность, в душе которой заключен прекрасный и, таинственный мир; только здесь можно найти неисчерпаемые источники подлинной красоты и высоких чувств. За всем этим просматривается (пусть не всегда явственно) новое понятие о личности, которая не может и не должна более подчинять себя власти сословно-феодальной морали.



В своем художественном творчестве романтики стремились в большинстве случаев не к отражению реальной действительности (которая представлялась им низкой, антиэстетической), не к уяснению объективной логики развития жизни (они вовсе не были уверены, что такая логика существует). В основе их художественной системы оказывался не объект, а субъект: личностное, субъективное начало приобретает у романтиков решающее значение.



Романтизм строится на утверждении неизбежного конфликта, полной несовместимости всего подлинно духовного, человеческого с существующим укладом жизни (будь это феодальный или буржуазный уклад). Если жизнь основывается только на материальном расчете, то, естественно, ей чуждо все высокое, моральное, гуманное. Следовательно, идеал находится где-то за пределами этой жизни, за пределами феодальных или буржуазных отношений. Действительность как бы распадалась на два мира: пошлое, обыденное здесь и чудесное, романтическое там. Отсюда обращение к необычным, исключительным, условным, порою даже фантастическим образам и картинам, стремление ко всему экзотическому — всему тому, что противостоит повседневной, будничной действительности, житейской прозе. На этом же принципе строится романтическая концепция человеческого характера. Герой противопоставлен среде, возвышается над нею.



Русский романтизм не был однородным. Обычно отмечается наличие в нем двух основных течений. Принятые в современной пауке термины психологический и гражданский романтизм выделают идейно-художественную специфику каждого течения. 15 одном случае романтики, ощущая растущую неустойчивость общественной жизни, которая не удовлетворяла их идеальным представлениям, уходили в мир мечты, в мир чувств, переживании, психологии. Признание самоценности человеческой личности, пристальный интерес к внутренней жизни человека, стремление раскрыть богатство его душевных переживаний — это были сильные стороны психологического романтизма, наиболее видным представителем которого был В. А. Жуковский. Он и его сторонники выдвигали идею внутренней свободы личности, ее независимости от общественной среды, от мира вообще, где человек не может быть счастлив. Не добившись свободы в общественно-политическом плане, тем более упорно настаивали романтики на утверждении духовной свободы человека. С этим течением генетически связано появление в 30-е годы XIX в. особого этапа в истории русского романтизма, который чаще всего называется философским. Вместо высоких жанров, культивировавшихся в классицизме (ода), возникают иные жанровые формы. В области лирической поэзии у романтиков ведущим жанром становится элегия, передающая настроения грусти, скорби, разочарования, меланхолии. Пушкин, сделав Ленского («Евгений Онегин») поэтом-романтиком, в тонкой пародии перечислил основные мотивы элегической лирики:



* Он пел разлуку и печаль,

* И нечто, и туманную даль,

* И романтические розы;

* Он пел те дальние страны,



Представители другого течения в русском романтизме призывали к прямой борьбе с современным обществом, прославляя гражданскую доблесть борцов. Создавая стихи высокого общественного и патриотического звучания, они (а это были прежде всего поэты-декабристы) использовали и определенные традиции классицизма, в особенности те жанровые и стилистические формы, которые придавали их стихам характер приподнятой ораторской речи. Они видели в литературе прежде всего средство пропаганды и борьбы.



В каких бы формах ни протекала полемика между двумя главными течениями русского романтизма, все же существовали и общие черты романтического искусства, которые их объединяли: противопоставление высокого идеального героя миру зла и бездуховности, протест против сковывающих человека устоев самодержавно-крепостнической действительности. Особо необходимо отметить настойчивое стремление романтиков к созданию самобытной национальной культуры. В прямой связи с этим находится их интерес к отечественной истории, устному народнопоэтическому творчеству, использованию многих фольклорных жанров и т. д.



Русских романтиков объединяло также представление о необходимости прямой связи жизни автора и его поэзии. В самой жизни поэт должен вести себя поэтически, в соответствии с теми высокими идеалами, которые провозглашаются в его стихах. К. Н. Батюшков так выразил это требование: «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь» («Нечто о поэте и поэзии», 1815). Тем самым утверждалась прямая связь литературного творчества с жизнью поэта, самой его личностью, что сообщало стихам особую силу эмоционального и эстетического воздействия. В дальнейшем Пушкину удалось уже на более высоком уровне объединить лучшие традиции и художественные завоевания как психологического, так и гражданского романтизма. Именно поэтому творчество Пушкина является вершиной русского роман тизма 20-х годов XIX в.

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