Cочинение «Россия и Америка. 200 лет знакомства. Гуманизм»

Нельзя жить в мире и быть свободным от него. Отношения между государствами должны строиться на принципах взаимопонимания, сотрудничества, гуманизма. Именно такие отношения помогают развиваться и конкретной стране, и миру в целом. Одним из способов спасения человечества от безнравственности, бездуховности был и остаётся гуманизм, как высшая ценность для каждого из нас, способная объединить всех людей и сохранить жизнь на земле! В этом смысле интересен и весом опыт каждой страны.



Соединённые Штаты Америки – сравнительно молодое, свободное от рабства государство, возникшее в результате войны за независимость в Северной Америке в период с тысяча семьсот семьдесят пятого по тысяча семьсот восемьдесят третий год. Начало российско-американских дипломатических отношений было положено ещё в тысяча восемьсот седьмом году. Сложные отношения этих двух противоборствующих, конкурирующих государств определяли мировое положение на протяжении второй половины двадцатого века.



Российская империя стала одним из первых государств, которое признало и оказывало поддержку Северо-Американским Соединенным Штатам. Как любое только начинающее свой путь государство, США должны были развивать экономические связи, индустрию, сельское хозяйство, внешнюю и внутреннюю торговлю, международную политику. С самого начала Соединённые Штаты вели активную, полномасштабную деятельность за сохранность и целостность своих территорий. Ярким тому подтверждением является ситуация, в которой отношения США и России в девятнадцатом веке сводились в основном к вопросам, связанным с территориями на Аляске и некоторыми другими владениями России.



В отношениях между США и постреволюционным правительством возникали некоторые недопонимания. Лишь, в тысяча девятьсот тридцать пятом году установились дипломатические отношения между СССР и Соединенными Штатами Америки.



Во время Второй Мировой войны США оказывали нам помощь, являясь союзнической армией в борьбе против фашизма. Однако после окончания войны и установления в государствах Восточной Европы советского коммунистического режима отношения России и США резко испортились. США опасались распространения советского влияния дальше на запад. Очень скоро борьба двух идеологий вышла за пределы советско-американских дипломатических отношений и переросла в глобальное противостояние систем с то и дело вспыхивающими вооруженными конфликтами по всему миру.



Сложная внутренняя обстановка в Советском Союзе привела к распаду государства в декабре тысяча девятьсот девяносто первого года. Эту дату принято считать началом новых отношений между Востоком и Западом.



Америку и Россию объединяют более глубинные факторы, чем те, что провоцируют разногласия. Это и решимость в противостоянии исламскому террору, и стратегическая заинтересованность в развитии энергодиалога, и стремление сохранить стратегическую стабильность в мире, и уважение норм и правил демократического порядка, и высшие гуманистические идеалы, и многие другие моральные ценности, которые являются общими и для русского, и для американского народа.



Злободневной проблемой современного общества, тесно связывающей между собой два великих государства Россию и Америку, является международный, используемый против сотен тысяч мирных жителей Земли терроризм. Все мы прекрасно понимаем, что террором невозможно решить никакие проблемы. Само понятие терроризма противоестественно, антигуманно, бесчеловечно. В результате террористических действий религиозных экстремистских групп подвергаются опасности жизни людей, совершенно далёких от каких бы то ни было политических интриг, грязных игр, не имеющих никакого отношения к политическому курсу страны, в которой они живут. Заложниками многих террактов являются, как правило, простые граждане, случайно оказавшиеся в чьей-то западне. И по сей день мы, жители России, оказываем моральную поддержку американскому народу в бессмысленной трагедии одиннадцатого сентября две тысячи первого года, унёсшей десятки тысяч жизней простых американцев. Я уверен, что Америка также сопереживает российской трагедии в Беслане. Нет оправдания жестокости, варварству и бесчеловечности действиям экстремистов.



В мировой истории человечества идеи гуманизма выполняли особую роль. Они помогали человеку в борьбе за достойную жизнь, вселяли надежду на будущее, влекли к новым вершинам развития. В последние годы внимание к гуманизму и гуманности как к неисчерпаемым источникам воспитания и развития человека проявляется особенно ярко в обществе в целом, и в социально-культурной сфере в частности. Это стало особенно заметно в связи с процессами, происходящими во всём мире. Постоянно растущие материальные потребности человека, желания «иметь больше» иногда приводят к духовному банкротству, человек становится беднее, черствее, отчужденнее, другими словами, бесчеловечнее, антигуманнее.



Думаю, что обращения к теме гуманизма есть верный способ решения многих проблем. Можно уйти от конфликтов на основе уникальности гуманистических ценностей. В современном мире наиболее ярко выражена угроза терроризма, которая порождает, прежде всего, социальный кризис, негативные настроения, религиозную и национальную рознь. Терроризм - это насилие в отношении мирного населения, предпринимаемое для достижения политических целей. Это такое же варварство, какими были в прошлом людоедство и приношение в жертву людей. К терроризму не должно быть терпимости. И действуя вместе, мы можем положить ему конец.



Только гуманизм, рациональная и грамотная политика наших и других экономически развитых стран, сумеет достичь положительных результатов в неоправданной, жестокой и бессмысленной войне, и, в конечном счёте, искоренить терроризм или хотя бы прекратить его бурное и непредсказуемое развитие.