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Cочинение «Россия начинается здесь»

Пускай я живу не в столице:

Не в Питере и не в Москве.

Я городом буду гордиться

На тихой и сонной реке.



Так странно брести по улицам родного города без цели, без направления. . . Интересно, почему я сказала "родного"? Родным называется только тот город, в котором ты родился? Нет, родным может называться только то, к чему мы привыкли, что мы любим, ценим и уважаем. Могу ли я назвать Порхов частичкой себя? Могу. И не только потому, что я здесь родилась. Порхов - маленькая капелька огромного океана под названием Россия.

Порховскии край со всей своей историей может сравниться с другими великими городами и землями, и даже превзойти их.

Довольно странное и интересное определение - «порховскии край». Действительно ли Порховская земля может называться «краем». . . «краем России?» Ведь я никогда не слышала, чтобы говорили «Московский край» или «Санкт-Петербургский край». Наверное, тоже это связано с историей.

Когда Александр Невский основывал «городец на Шелони», то, наверное, предполагал, что он и будет тем «краем», до которого дойдут враги. Город не пустит их дальше, в Новгородские владения.

Мой город по праву может считаться своеобразным истоком России.

Ведь именно из ручейка берёт начало огромная река. Так и Россия с

чего-то начинается.

Наверное, в каждом городе есть свои особенные места, посетив которые жалеешь, что не пришел сюда раньше.

Есть такой уголок и в Порхове - старая каменная крепость. Не многие уездные городки имеют такую ценность. Это достояние только старых пограничных городов.

Идёшь-бредёшь вокруг крепости, листья шуршат под ногами, тихо плещется Шелонь, и у меня рождаются стихи:

Знакомое и тихое журчанье,

И нежный плеск твоих красивых вод.

То шум, то мирное молчанье

И крики птиц взмывают в небосвод.

Смотрю и вижу, словно в Зазеркалье,

Ты отражаешь солнышка лучи.

И в бездне слышно милое журчанье

Прозрачной, ласковой воды.

Наверное, осенний портрет крепости, обласканной рекой, будет самым прекрасным. Прислонишься к белым камням и слушаешь, как они нашёптывают легенды древности:

«Когда-то давным-давно жила в порховской крепости красивая девушка, полюбившая одного парня- пастуха. Пастух тоже любил её без памяти. Жить бы да жить им вместе, да нет, была у девушки злая мачеха, положившая глаз на её возлюбленного. Пастух не отвечал ей взаимностью. Тогда злая мачеха решила воспользоваться колдовством. С помощью чар она заточила юную девушку в Псковскую башню, сторожившую крепость с запада. С тех пор из башни слышался крик и мольба о помощи. Пастух после этого случая пропал. Спустя некоторое время в городке появился молодой человек. Он узнал про эту страшную историю и освободил девушку. Они полюбили друг друга и жили долго и счастливо».

Как красива и романтична древняя легенда!

Правда, сейчас Псковской башни нет на этом месте. Но зато в крепости, окружённая яблонями, стоит Никольская церковь. Её купол устремился в небо.

По каменным ступеням я поднимаюсь на стену и смотрю на запад. . .

Я переношусь на сотни лет назад, перед моими глазами возникают картины прошлого. Яркости моему видению придавил утренний туман, поднимающийся над Шелонью. Он затянул густой молочной пеленой город за пределами крепости, и кажется, будто я и впрямь путешествую во времени.

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