Cочинение «Россия начинается здесь»

Пускай я живу не в столице:



Не в Питере и не в Москве.



Я городом буду гордиться



На тихой и сонной реке.







Так странно брести по улицам родного города без цели, без направления. . . Интересно, почему я сказала "родного"? Родным называется только тот город, в котором ты родился? Нет, родным может называться только то, к чему мы привыкли, что мы любим, ценим и уважаем. Могу ли я назвать Порхов частичкой себя? Могу. И не только потому, что я здесь родилась. Порхов - маленькая капелька огромного океана под названием Россия.



Порховскии край со всей своей историей может сравниться с другими великими городами и землями, и даже превзойти их.



Довольно странное и интересное определение - «порховскии край». Действительно ли Порховская земля может называться «краем». . . «краем России?» Ведь я никогда не слышала, чтобы говорили «Московский край» или «Санкт-Петербургский край». Наверное, тоже это связано с историей.



Когда Александр Невский основывал «городец на Шелони», то, наверное, предполагал, что он и будет тем «краем», до которого дойдут враги. Город не пустит их дальше, в Новгородские владения.



Мой город по праву может считаться своеобразным истоком России.



Ведь именно из ручейка берёт начало огромная река. Так и Россия с



чего-то начинается.



Наверное, в каждом городе есть свои особенные места, посетив которые жалеешь, что не пришел сюда раньше.



Есть такой уголок и в Порхове - старая каменная крепость. Не многие уездные городки имеют такую ценность. Это достояние только старых пограничных городов.



Идёшь-бредёшь вокруг крепости, листья шуршат под ногами, тихо плещется Шелонь, и у меня рождаются стихи:



Знакомое и тихое журчанье,



И нежный плеск твоих красивых вод.



То шум, то мирное молчанье



И крики птиц взмывают в небосвод.



Смотрю и вижу, словно в Зазеркалье,



Ты отражаешь солнышка лучи.



И в бездне слышно милое журчанье



Прозрачной, ласковой воды.



Наверное, осенний портрет крепости, обласканной рекой, будет самым прекрасным. Прислонишься к белым камням и слушаешь, как они нашёптывают легенды древности:



«Когда-то давным-давно жила в порховской крепости красивая девушка, полюбившая одного парня- пастуха. Пастух тоже любил её без памяти. Жить бы да жить им вместе, да нет, была у девушки злая мачеха, положившая глаз на её возлюбленного. Пастух не отвечал ей взаимностью. Тогда злая мачеха решила воспользоваться колдовством. С помощью чар она заточила юную девушку в Псковскую башню, сторожившую крепость с запада. С тех пор из башни слышался крик и мольба о помощи. Пастух после этого случая пропал. Спустя некоторое время в городке появился молодой человек. Он узнал про эту страшную историю и освободил девушку. Они полюбили друг друга и жили долго и счастливо».



Как красива и романтична древняя легенда!



Правда, сейчас Псковской башни нет на этом месте. Но зато в крепости, окружённая яблонями, стоит Никольская церковь. Её купол устремился в небо.



По каменным ступеням я поднимаюсь на стену и смотрю на запад. . .



Я переношусь на сотни лет назад, перед моими глазами возникают картины прошлого. Яркости моему видению придавил утренний туман, поднимающийся над Шелонью. Он затянул густой молочной пеленой город за пределами крепости, и кажется, будто я и впрямь путешествую во времени.

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