Cочинение «Россия - великая страна»

Россия - великая страна. Сотни лет она сражалась за свою независимость, за то, что бы доказать свой высокий статус на мировой арене. Россия развивалась, делала семимильные шаги в области образования, науки, техники, медицины и других составляющих жизни общества. Каждый человек, стоявший когда-либо во главе нашего государства, даже если и не продолжительное время, всегда делал многое для своего народа, вносил особый вклад в историю нашего отечества. Но многие скажут: «Ведь не все главы нашего государства оставили положительные итоги своего правления». Но в ответ на это утверждение можно сказать, что какие бы последствия не оставались после ухода того или иного политического лидера, они все равно давали определённый толчок к переменам и направляли Россию по определённому пути развития.

За каждым гражданином Российской Федерации закреплены конституционные права: право избирать, и право быть избранным. Но может ли человек, не интересующийся, и не знающий политическую ситуацию в собственной стране, избирать, и тем более быть избранным? Долгие годы наши предки боролись за то, что бы в России был строй, хотя бы похожий на демократию. И вот мы - их потомки, наконец живём в свободном обществе, в демократическом обществе. Однако всё больше и больше молодых людей не находят нужным ходить на выборы, полагая, что их голос не имеет никакого значения, и не повлияет на итоги избирательной компании. Это говорит либо о политической пассивности, неграмотности, неосведомлённости.

В скором будущем в России состоятся выборы Президента Российской Федерации. Это важная дата в истории нашего государства. По какому пути развития пойдёт наша страна, какова будет жизнь народа, то есть наша жизнь, всё это зависит от того, кто придёт сейчас к власти. А это, в свою очередь зависит от нас, от граждан России. Поэтому нужно ответственно относиться к выбору кандидата, за которого вы бы хотели отдать свой голос. Ведь 2 марта будет избираться глава, первый человек нашего государства.

Лично мне бы хотелось видеть нашу страну в качестве первой мировой державы, в качестве богатейшего, самого развитого государства. Однако мы можем заметить, что последние восемь лет Россия начинает возвращать свои позиции в мире. За последние восемь лет наша страна вошла в семёрку круп¬нейших экономик мира, обогнав Италию и Францию, ВВП возрос на 70 % , были повышены зарплаты военнослужащих и других социальных групп. Я надеюсь, что следующий президент России будет продолжать курс, заданный Владимиром Владимировичем Путиным.

Мы - молодое поколение, и нам жить в стране, в которой мы родились или выросли. Нам не должно быть безразлично её будущее. Россия - это наш большой дом, который нужно сделать лучше, богаче и развитей.