Cочинение «Российские корни моей семьи»

Для сочинения я выбрала тему "Российские корни моей семьи",потому что эта тема показалась мне наиболее интересной. Готовясь к ней, я узнала много нового о своих предках. Оказывается, не все мои предки были коренными сибиряками, даже в России они стали жить совсем недавно.

Предки моей бабушки по маминой линии приехали в Красноярский край (тогда ещё в Енисейскую губернию) в начале 20 века из Западной Белоруссии.

Тогда в тех местах был голод, и они отправились в богатую Сибирь в поисках лучшей доли. Здесь они хорошо обустроились, завели семьи и стали жить в одном из сёл Дзержинского района.

Моей прабабушке, когда она приехала вместе с родителями и старшими братьями в Сибирь, было всего десять лет. Здесь она выросла, вышла замуж, родила четверых детей, старшей из которых была моя бабушка Нина Константиновна. Прабабушка одна вырастила детей, так как мой прадед погиб на фронте в самом начале Великой Отечественной войны. Его имя, как и имена ещё двух наших родственников, занесены в Книгу Памяти Красноярского края. А моя бабушка ещё совсем молоденькой девочкой в годы войны работала в колхозе наравне со взрослыми. Она была награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".

Предков моего дедушки по маминой линии я знаю не так хорошо. Знаю только, что они давно жили в Сибири, прадед мой тоже был на фронте, прошёл всю войну.

А вот предки моего папы появились не то что в Сибири, а даже в России совсем недавно. Их привели сюда трагические обстоятельства. Мой прапрадед Альберт Оясоон был родом из Эстонии. В Эстонии он был очень известным человеком. В 1940 году его репрессировали, и больше прапрадеда никто не видел: он то ли умер в тюрьме, то ли был расстрелян.

Его жена-моя прапрабабушка, немка по национальности, была очень красивая и образованная женщина. Она закончила институт благородных девиц, знала в совершенстве несколько иностранных языков, преподавала английский и немецкий языки в женской гимназии. Но самое интересное то, что моя прапрабабушка принадлежала к роду великого полководца, генерала, героя Отечественной войны 1812 года Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Об этом рассказывали мне бабушка и папа.

После того, как прапрадед был арестован, всю его семью, т. е. прапрабабушку с двумя детьми выслали в Сибирь, в Томскую область. Две её дочери ( одна из которых была моей прабабушкой) так и остались жить в Сибири. Здесь родилась моя бабушка Ольга Владимировна.

Так появились российские корни моей семьи. К сожалению, я не знаю всех подробностей жизни моих предков, так как история их жизни передаётся в рассказах из поколения в поколение, и, возможно, что-то позабылось. Ведь живых свидетелей того времени уже не осталось. Но у моей бабушки хранится много старинных фотографий, на которых запечатлены мои предки из Эстонии.

Предки моего дедушки по папиной линии тоже появились в нашем крае сравнительно недавно. В тридцатые годы прошлого века они были высланы в Сибирь с Поволжья, так как считались в товремя кулаками.

Так, благодаря моим предкам, которые в разное время по разным причинам оказались в нашем Красноярском крае, мои родители и я стали сибиряками.

Я очень люблю свой край и горжусь, что я здесь родилась.