Cочинение «Русская Литература послевоенного времени»

Война оказала большое влияние на духовный климат общества. Сформировалось поколение, ощутившее в связи с победой чувство собственного достоинства. Люди жили надеждой на то, что с окончанием войны все изменится к лучшему. Побывавшие в Европе воины-победители увидели совсем другую жизнь, сравнивали ее с собственной, довоенной. Все это пугало правящую партийную элиту. Ее существование было возможно только в атмосфере страха и подозрительности, при жестком контроле над умами, деятельностью творческой интеллигенции.



В последние годы войны были проведены репрессии против целых народов – чеченцев, ингушей, калмыков и ряда других, поголовно обвиненных в предательстве. Не домой, а в лагеря, в ссылку отправлялись бывшие военнопленные и граждане, угнанные на работу в Германию.



Вся идеологическая работа в послевоенные годы была подчинена интересам административно-командной системы. Все средства были направлены на пропаганду исключительных успехов советской экономики и культуры, будто бы достигнутых под мудрым руководством “гениального вождя всех времен и народов”. Образ процветающей державы, народ которой наслаждается благами социалистической демократии, получивший отражение в лакировочных книгах, картинах, фильмах, не имел ничего общего с реальностью. Правда о жизни народа, о войне с трудом пробивала себе дорогу.



Возобновилось наступление на личность, на интеллигентность, на формируемый ею тип сознания. В 1940 – 1950-е годы творческая интеллигенция представляла собой повышенную опасность для партноменклатуры. С нее и началась новая волна репрессий уже послевоенного времени.



15 мая 1945 г. открылся Пленум Правления Союза писателей СССР. Н. Тихонов в докладе о литературе 1944 – 1945 гг. заявил: “Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, но я против облака печали, закрывающего нам путь”. 26 мая в “Литературной газете” О. Берггольц ответила ему статьей “Путь к зрелости”: “Существует тенденция, представители которой всячески протестуют против изображения и запечатления тех великих испытаний, которые вынес наш народ в целом и каждый человек в отдельности. Но зачем же обесценивать народный подвиг? И зачем же преуменьшать преступления врага, заставившего наш народ испытать столько страшного и тяжкого? Враг повержен, а не прощен, поэтому ни одно из его преступлений, т. е. ни одно страдание наших людей не может быть забыто”.



Через год даже такая “дискуссия” уже была невозможна. ЦК партии буквально торпедировал русское искусство четырьмя постановлениями. 14 августа 1946 г. было обнародовано постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”, 26 августа – “О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению”, 4 сентября – о кинофильме “Большая жизнь”. В 1948 г. появилось постановление “Об опере В. Мурадели “Великая дружба”. Как видим, охвачены были основные виды искусства – литература, кино, театр, музыка.



В этих постановлениях содержались декларативные призывы к творческой интеллигенции создавать высокоидейные художественные произведения, отражающие трудовые свершения народа. В то же время деятели искусства обвинялись в пропаганде буржуазной идеологии: постановление о литературе, например, содержало несправедливые и оскорбительные оценки творчества и личности Ахматовой, Зощенко и других писателей и означало усиление жесткой регламентации как основного метода руководства художественным творчеством.



Поколения людей составляли свое мнение об Ахматовой и Зощенко, исходя из официальных оценок их творчества: постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград” изучалось в школах и было отменено только сорок лет спустя!



Зощенко и Ахматова были исключены из Союза писателей. Их перестали печатать, лишив заработка. Они не были отправлены в ГУЛАГ, но жить в положении отверженных, в качестве “наглядного пособия” для инакомыслящих, было невыносимо.



Почему же новая волна идеологических репрессий началась именно с этих художников слова? Ахматова, которая была отлучена от читателя на два десятилетия и объявлена живым анахронизмом, в годы войны вновь обратила на себя внимание прекрасными патриотическими стихами. За ее сборником 1946 г. у книжных магазинов с утра выстраивалась очередь, на поэтических вечерах в Москве ее приветствовали стоя. Большой популярностью пользовался Зощенко. Его рассказы звучали по радио и с эстрады. Несмотря на то что книга “Перед восходом солнца” была раскритикована, до 1946 г. он оставался одним из самых уважаемых и любимых писателей.



Продолжались репрессии. В 1949 г. был арестован один из крупнейших русских религиозных философов первой половины XX в. Л. П.

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