Cочинение «Русская детская литература»

«Детской литературой» мы называем книги, написанные специально для детей, и книги, которые были написаны для взрослых, но считаются детскими.



Специально для детей написаны сказки Г. -Х. Андерсена, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, «Кавказский пленник» Л. Толстого, «Похождения Тома Сойера» М. Твена, почти все романы Жюля Верна, стихотворение В. Маяковского «Кем быть?», рассказы и повести А. Гайдара и многие другие произведения.



«Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Путешествия Гулливера» Д. Свифта, сказки А. Пушкина, романы В. Скотта, Ф. Купера, А. Дюма, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Толстого, «Приключения барона Мюнхаузена» Р. Э. Распе, «Каштанка» А. Чехова, «Маленький принц» А. Экзюпери, «Овод» Э. Войнич, «Как закалялась сталь» Н. Островского писались не для детей. Но острота сюжета, богатство фабулы, благородство и нравственная чистота героев, их стремление к совершенству и мечта о будущем привлекают к ним внимание как взрослых, так и юных читателей.



Чем меньше возраст предполагаемого читателя, тем проще и доступнее должно быть содержание, сюжет и язык книги, тем значительнее в ней роль иллюстраций, картинок.

Революционный критик-демократ В. Г. Белинский утверждал, что детские книги пишутся для воспитания, а воспитание — великое дело: им решается участь человека. В нашей стране ежегодно выходит почти три тысячи разных книг для ребят: мировая и отечественная классика, произведения писателей. Их общий тираж превышает 320 млн. экземпляров. Они издаются на 65 языках народов РОСИИИ. Поистине детская литература сегодня — это великая держава.



Будучи частью мировой литературы для детей, русская детская литература играет совершенно особую роль в коммунистическом воспитании подрастающих поколений. Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский писал, что без детских книг он был бы немым и косноязычным, не смог бы сказать юному сердцу и сотой доли того, что обязан сказать. «Лучшие произведения для детей, выпускаемые в нашей стране миллионными тиражами, — говорит Л. И. Брежнев, — воспитывают у ребят любовь к Советской Родине, к своему народу. Они помогают формированию высоких коммунистических идеалов, расширяют кругозор, приобщают юных читателей к труду, пробуждают у них интерес к знаниям и к искусству».



Но так было не всегда. Поэт С. Маршак замечал, что в нашей стране до Великой Октябрьской социалистической революции детского чтения было сколько угодно, а детской литературы совсем не было.



В 1913 г. , накануне вступления России в первую мировую войну, было издано 1396 детских книг, главным образом на русском языке. За очень редким исключением, эти книги не были настоящей художественной литературой.

Большая часть книг писалась по рецептам официальной педагогики, служившей буржуазно-помещичьему государству. Это были слащаво-сентиментальные книжки, ничего общего не имевшие ни с действительной жизнью, ни с искусством. Их целью было пробудить у юных читателей религиозные и монархические чувства, внушить им покорность, послушание, страх.

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