Cочинение «Русская литература и искусство Творчество народа»

Мятежное поэтическое творчество неизменно сопутствует народу на протяжении всей его истории, являясь художественным откликом на крупнейшие события действительности. В различные эпохи народное творчество принимало разные формы. Для XVIII в. характерно возникновение новых тем и образов, вызванных к жизни изменившимися историческими условиями.



Центральное место в устном народном творчестве XVIII в. занимают песни и предания о Пугачеве. Недаром А. С. Пушкин ценил в них “печать живой современности” . Эти песни создавались в ходе боев восставших с Царскими войсками. Народ видит в Пугачеве не “государственного вора, изверга, злодея и самозванца” , как именовали его царские манифесты, а народного царя, крестьянского заступника и мстителя. В народных преданиях Пугачев — богатырь, герой-полководец, кровно связанный с народом и противостоящий дворянству; он стал во главе восставших, которые… задумали дело правое, Дело правое, думу честную: Мы дворян господ — на веревочки, Мы дьяков да ярыг — на ошейнички, Мы заводчиков — на березоньки.



Народ не поверил даже смерти Пугачева — настолько велика была уверенность в его силе. Подвиг Пугачева воспет не только русскими: башкиры, мордва, татары, удмурты видели в нем выразителя народных чаяний. Вместе с Пугачевым в башкирских песнях прославлен и его соратник Салават Юлаев.



Кроме песен о Пугачеве, в XVIII в. пользовались популярностью ранее созданные песни о Разине, о “добрых молодцах, вольных людях” . Такова знаменитая песня “Не шуми, мати зеленая дубравушка” .



В XVIII в. продолжали широко бытовать традиционные жанры народного творчества — былины, сказки, пословицы, поговорки, бытовые песни и т. д. Нельзя считать случайностью, что в XVIII в. были записаны пословицы, отражающие представление о воле: “воля господину, а неволя холопу” , “воля неволи не хочет” , “в поле-воля” .



В рукописную демократическую литературу XVIII в. проникли произведения народного творчества, которые не могли быть напечатаны из-за цензурных рогаток. Таков “Плач холопов” , который выразительными сравнениями раскрывает “свирепство” бар и подневольное положение крепостных. “Куда бы ты ни сунься — везде господа” , — горестно восклицает неизвестный автор “Плача” ; смерть — вот единственное избавление от тяжелой судьбы. Трудная жизнь голодающих дворовых отразилась в крестьянской “Повести пахринской деревни Камкина” . То жалоба, то горький смех сквозь слезы слышатся в рукописных пародиях на официальные документы. В “Глухом паспорте” автор с горечью говорит о невозможности беглому крестьянину найти работу; нищета толкает его на путь грабежа и разбоя. Тяжкая солдатская служба ярко описана в рукописных повестях солдатского происхождения — в пародийной челобитной к богу и в “Горестном сказании” . Народная сатира проникает и в лубочные листы — такова картинка “Бык не захотел быть быком” , где в иносказательной форме выражаются мечты народа о социальной справедливости.



Основные мотивы устной народной драмы — резкое обличение царя-злодея (драма “Царь Максимилиан” ) , насмешка слуги над разорившимся дворянином (“Мнимый барин” ) , призывы к расправе над дворянами (“Лодка” ) . Этот жанр устного народного творчества отразил в доходчивой игровой форме классовые противоречия того времени.



Русский демократический театр XVIII в. также показывал дворян и церковников в их истинном неприглядном виде, сатирически разоблачал глупость судейского чиновника, алчность и невежество чужеземного доктора-шарлатана, дурость и спесь барина-тунеядца. Для народного театра характерны резкий гротеск в обрисовке характеров, выразительность жеста и диалога, частая импровизация текста с использованием общеполитических и местных житейских тем. Эти народные представления послужили одной из национальных основ русской бытовой и сатирической драматургии второй половины XVIII в.



Художественные вкусы трудового народа находят яркое воплощение в произведениях прикладного искусства. В творениях народных мастеров встречаются изображения народного быта, сатирические зарисовки представителей правящих классов, сказочные образы, растительный и геометрический орнамент.



Украшались резьбой или росписью прялки, ткацкие станки и т. д. Расписные детские игрушки XVIII в. в гротескной форме высмеивают жеманную, изнеженную барыню, самодовольного купца, модника-вельможу. Изображения животных и птиц (петуха, сокола, коня, лебедя и т. д. ) можно найти на всевозможных предметах бытового обихода, мебели, пряничных досках и т. п. Бедна была посуда крестьянина, но как любовно расписаны глиняные и деревянные чаши и ковши, какой тонкой резьбой покрыты берестяные туеса и деревянные шкатулки, сколько строгого вкуса вложено в узорные ткани, тонкие кружева и красочные вышивки!



Культура правящих классов. Классицизм



Русская культура второй половины XVIII в.

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