Cочинение «Русская осень»

Осень - самое разноцветное время года, самое насыщенное красками и потому многие считают его самым красивым. В самом начале осень еще очень напоминает лето - такая же зеленая, цветущая пестрыми астрами и георгинами. Но проходит немного времени и все начинает желтеть. У каждого дерева свой срок, когда желтеют листья, одно может стоять еще почти зеленое, другое - изменило окраску. И вот - все деревья меняют свой цвет. Но в палитре осени не только желтая охра. Там и лимонный, и оранжевый, и багровый, и бордовый, и алый, и малиновый.



Вот все чаще в небе собираются птицы. Иногда даже сквозь городской шум прорывается крик птичьих стай, которые собираются улетать на юг. Мелкие птицы летят огромными бесформенными стаями, крупные, такие как аисты, гуси, журавли - тянутся клином. Впереди указывает путь вожак.



Золотая осень - любимая пора русских поэтов и художников. На эту тему написано множество стихотворений, создано множество картин. "Осенняя пора, очей очарование!" - написал когда-то великий поэт Александр Пушкин. И хочется повторять вслед за ним это много раз.



Земля лишь понемногу отдает свое тепло, приближаясь к зиме. В это время в садах, огородах, на полях собирают последний урожай. Поздние яблоки - самые сладкие и душистые, их можно хранить всю зиму, но собирать нужно осторожно. Иногда случаются ночные морозы, они могут испортить урожай, поэтому люди стремятся убрать овощи и фрукты побыстрее.



Начинается листопад. Вся золотая краса падает на землю. Листья шуршат под ногами. В эту пору гулять в парках всегда приятно, и настроение мечтательное. Воздух свежий, даже немножко морозный, но не холодно. Пора листопада длится недолго. Две недели - и вот уже деревья стоят голые, а листья сгребли в кучу и вывезли за город. Яркие краски осени исчезают. Появляется печальная серая краска и начинаются дожди.



Голые деревья, дождь, туман, слякоть - вот картина поздней осени, написанная серым цветом. Настроение тоже меняется. Бродить часами по улице уже не хочется. Хочется сидеть дома и смотреть в окно, завернуться в теплый плед и читать интересную книжку. Однажды просыпаешься, смотришь в окно, а все уже белым-бело. Ночью был снегопад и выпало много снега, который упрятал все. Вот и закончились краски осени - яркие, разноцветные. У зимы только одна краска - белая.