Cочинение «Сказка источник мудрости»

У каждого народа на земле есть свои сказки. Издавна они имели большое значение для людей. Ведь сказки — это не просто забавные или поучительные, страшные или печальные выдуманные истории. На самом деле в этих, на первый взгляд, простых рассказах заключена глубокая народная мудрость, представление человека о мире и своем народе, о добре и зле, справедливости и бесчестии. Раньше сказки передавались из уст в уста, от поколения к поколению. Они были хранителями не только тысячелетних знаний, но и сочного, яркого народного языка.



Впоследствии многие народные сказки были записаны, благодаря чему мы и знаем их сегодня. Они также легли в основу многих литературных сказок, созданных различными писателями. Например, А. С. Пушкин черпал богатейший материал для своих удивительно красивых и интересных произведений в собственном детстве, когда он был еще мальчиком Сашей и заслушивался бесчисленными сказочными историями, которые рассказывала ему няня Арина Родионовна. Сказки — наши добрые и мудрые учителя, которые всегда рядом. .