Cочинение «Русские народные сказки,как жанр устной прозы»

Произведения устного народного творчества, созданные в расчете на устное произнесение, помогают воссоздать характерные черты русской народной речи, напевной и мелодичной. Вместе с тем пословицы и поговорки демонстрируют сжатость и мудрость народной речи, что также полезно учесть при изучении этого раздела. Устное народное творчество - неиссякаемый источник для нравственного, патриотического, трудового, эстетического воспитания нас. Среди многих жанров устной прозы (сказки, предания, сказы, былины, легенды) сказка занимает особое место. Издавна считалась она не только самым распространенным, но и необычайно любимым жанром у себя всех возрастов.



Русские народные сказки служили верную службу в нравственном и эстетическом воспитании подрастающего поколения.



Широко вводилась и интересно использовалась в работе народная сказка М. А. Рыбниковой, которая видела в ней огромную пользу для воспитания школьников. Особое внимание придавала она тому, как преподносилась детям новая сказка с самого начала: «Читатель должен суметь рассказать своему классу без особого предисловия…», «Читатель обращает внимание на ее язык». В настоящее время, когда все большее внимание в методике уделяется тому, чтобы осторожно и бережно относиться к самому тексту в процессе его анализа, становятся особенно близкими советы М. А. Рыбниковой в отношении проведения беседы с учапдимися, когда в вопросы учителя максимально вводится текст сказки: «Идет беседа о том, что в сказке все такое, «что ни вздумать, ни взгадать, ни пером описать». Все «самолучшее»: луки тугие, лебедь белая, столы дубовые».



Народная сказка, ее сюжеты и герои вдохновили выдающиеся художников и музыкантов на создание запоминающихся на всю жизнь картин, иллюстраций, опер, других музыкальных произведений. Сказка предоставляет возможность проявить неограниченный полет фантазии и самим учащимся разных возрастов - в устных и письменных рассказах, рисунках, инсценировании, устройстве декораций.



На взаимодействие искусств при изучении народной сказки в настоящее время обращается все большее внимание. И если ранее сближение с живописью и музыкой происходило в большей степени в процессе организации кружковой, экскурсионной работы, то в последующие годы связь литературы с живописью и музыкой становится необходимой и важной для урока литературы, посвященного народной сказке.



Русская народная сказка проникнута пафосом гуманистических и патриотических идей, глубокой верой в победу добра и справедливости, в чудодейственную силу высокой нравственности и героического подвига.