Cочинение «Русский женский национальный характер»

В развитии русской художественной прозы основополагающее значение А-ра С-ча П-на особо велико, ведь у него почти не было предшественников. На гораздо более низком уровне, по сравнению со стихами, находился литературный язык прозы. Поэтому перед П-ным-прозаиком встала исключительно трудная задача обработки самого материала данной области словесного искусства. Прозаические жанры привлекали своей большей доходчивостью. Не зря в эти годы П-н отмечал: "Повести и романы читаются всеми и везде". Первым завершенным пушкинским произведением в прозе явились "Повести покойнойного Ивана Петровича Белкина" (1830 год). "Повети Белкина" были приписаны условному автору Ивану П-чу Белкину, провинциальному помещику, который собирал анекдоты из уездной жизни. Именно ему рассказывают занимательные истории разные герои: титулярный советник ("Станционный смотритель"), подполковник ("Выстрел"), приказчик ("Гробовщик"), девица ("Метель", "Барышня-крестьянка"). Так П-н подчеркнул "профессиональную" причастность всех этих людей к известным историям: чиновник расска-зывает о чиновнике, офицер - о дуэлях, девица - о любви и так далее. Автор стремится уверить читателя, что всё рассказанное в повестях - это правда, это подлинные истории, происходившие на самом деле. Рассмотрим более подробно повесть "Станционный смотритель". В этой повести П-н создает русский женский национальный характер. Это дочь смотрителя Дуня. Она красивая, разумная, проворная. В этих словах-опре-делениях - характер, личность, судьба Дуни. В них выражено идеальное сочетание разных граней женского русского национального характера, необходимое для благотворного влияния на других людей, для главной природной миссии - защиты, сохранения и продолжения жизни. Удивительная красота девушки оказы-вала чудесное, преображающее действие на всех людей, делая их добрыми, и пробуждая в них высокие чувства, изменяя состояние их души. Вообще крастота занимает особое место в художественном мире П-на. Вячеслав Иванов писал о внутренней соприрод-ности Красоты и Доброты, которая являлась основой идеала П-на. Подлиная красота естественно вызывает у человека чувство радости, счастья, делает его добрым и открытым миру, помогает преодолеть в себе низкие чувства и пороки. Такое понимание пушкинской героини подтверждают и слова мальчика в конце повести, которые раскрывают позицию писателя, его отношение к Дуне: "Прекрасная барыня… добрая барыня… славная барыня!" Таким представляется характер Дуни - ясный, определенный, цельный. С этой позиции можно объяснить ее поступки, мысли и чувства. Однако Самсон Вырин ценит в ней более всего хозяйственные качества. Он видит в ней прежде всего прекрасную домохозяйку ("Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала"). При этом внешность и обаяние Дуни творили чудеса с проезжими. При ее появлении люди успокаивались и добрели, а накопленная злоба не выплескивалась на бедного смотрителя. Но юная кокетка стремилась в высший свет, законы которого она усвоила. А ее отец не представлял для своей дочери другой жизни, кроме как на почтовой станции. Поэтому он не хотел верить в искренность и глубину чувств дочери и проезжего гусара. Хотя очевидно, что чувства были искренние. Учитывая то, что Дуня "ехала по своей охоте", можно предположить, что Минский и Дуня не просто сразу понравились, а "узнали" и полюбили друг друга. Произошла та встреча, когда люди прозревают друг в друге родственную душу. И Дуня сделала свой свободный выбор, идя навстречу судьбе. В такой свободе героини заключается для П-на идеал личного поведения. В ситуации неизбежного выбора между Минским и отцом Дуня поступает "по законам счастья и жизни". Таким образом, П-н в своей повести создает русский национальный женский характер. Однако отношение читателя к Дуне неоднозначно, потому что П-н поставил ее в такую сложную ситуацию. Перед ней стоит трудейшая задача - она должна выбирать между своим счастьем и спокойствием отца. Дуня умна, и она понимает, что на почтовой станции у нее нет будущего, поэтому она выбирает Минского. Но она не приносила отца в жертву, но видела свой долг в обретении Дома.





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