Cочинение «Рыжик (художественное описание)»

У меня есть верный друг — коккер-спаниель Рыжик. Как и все собачки этой породы, мой пес очень ловкий, подвижный и никогда не унывает. У него красивые большие уши, которые очень украшают его. От лап и до кончика хвоста Рыжик покрыт золотистой блестящей шерсткой. На мордочке шерстка короткая, поэтому хорошо видны умные и озорные глазки и гордый профиль. Чтобы песик был всегда весел и здоров, я стараюсь следить за его рационом, не забываю об овощах и витаминах. Мой Рыжик — большой непоседа, он любит гулять и купаться в старом пруду, расположенном недалеко от дома. Недавно на пруду поселились дикие уточки, и Рыжику нравится на них охотиться. Но юркие уточки всегда успевают спрятаться в камышах. У Рыжика есть любимая игрушка — это маленький резиновый мячик. Мы всегда берем мячик с собой на прогулку. Рыжик любит доставать его из воды и приносить мне. Эта игра никогда ему не надоедает, и он гоняется за мячиком как заводной. После прогулки мы возвращаемся домой усталые, но довольные. Я мою Рыжику лапы, кормлю его, и он засыпает у моих ног. Я очень люблю своего пса и никогда с ним не расстанусь.