Cочинение «С чего начинается Родина»

1. Россия, Родина, Отчизна…



2. Малая и большая Родина:



а) родина начинается с мамы;



б) край, где ты родился;



в) размышления о Родине.



3. Родина у каждого одна.

Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.



К. Паустовский



Когда человек думает о Родине, он вспоминает чаще о своем доме, о месте, где родился. Для меня Родина – это прежде всего мама и город, в котором я живу. А если человек находится далеко, то вспоминает и о своей стране. Это тоже Родина. Россия, Родина, Отчизна…



У каждого из нас есть малая родина – место, где мы родились, где прошло наше детство. Но есть и Родина большая – страна, в которой мы живем. Понятия большой и малой Родины неотделимы друг от друга, ведь, как считал JL Леонов, «большой патриотизм начинается с любви к малому – к месту, где ты живешь». Человек не может жить без Родины. Не зря же говорят: есть разные страны на свете, а Родина только одна.



С чего же начинается Родина? Наверное, для каждого Родина начинается с чего-то своего. У каждого своя Родина. Это может быть место, где прошло твое детство. Это семья, родные и близкие люди. Это мама, которая является самым дорогим человеком на свете. Это материнские руки – воплощение нежности. Это наши игрушки, сказки, улица, лес, облака в небе и многое-многое другое, из чего складывается наше первое представление о Родине, о мире, в котором мы живем. С годами наши взгляды меняются. Но чтобы с нами ни случилось, два слова остаются главными: мама и Родина.



С чего начинается Родина? Не сразу человек ответит на этот вопрос. Один может вспомнить небо в родном поселке, улицу, уходящую вдаль; серые нити дождя в пасмурный день, нежный стебелек подснежника, землю, заросшую мягкой травой или покрытую пушистым снегом. Другой может представить южное небо, изящные кипарисы, благородные пальмы. Третий назовет, к примеру, Архангельский край, где родился. Это тот край, откуда пешком в столицу ушел Михаил Ломоносов, чтобы потом прославить Россию. Для Льва Толстого Родина начиналась с Ясной Поляны, без которой он не мог представить себе Россию.



Навсегда нам будет дорого то место, где мы провели детство. Именно в детстве рождается у человека чувство любви к Родине. О чем думают люди, говоря «моя Родина»? Наверное, не только о местах и впечатлениях, связанных с детством. Родина – это необъятные просторы нашей страны: леса, поля, реки, моря, полезные ископаемые. Это и люди, которые живут в нашей стране, и язык, который с детства звучит вокруг. Это и культура народа, его обычаи, традиции, которые нужно чтить. Все то, что когда-то происходило на нашей земле, горести, беды, победы, достижения – все это тоже наша Родина. Думать о Родине – это размышлять о ее прошлом, о наших сегодняшних делах, мечтать о будущем.



Родина у человека одна. Каждому из нас дорог тот уголок на земле, где рос, где стал человеком. Каждый, из нас помнит о своей малой родине. Наверное, именно с нее начинается Родина. С нее начинается любовь к большой Родине, которую мы называем патриотизмом.