Cочинение «С днем рождения, Мама!»

Сегодня твой день рождения, и я пишу тебе, чтобы сказать спасибо за то, что ты есть. Знаешь, сейчас я пишу, а на столе стоит наша с тобой фотография. На ней мы весело улыбаемся. Мне тогда было 4 года, и ты впервые повела меня в зоопарк. Я тогда крепко вцепилась в твою руку и возле клетки со львами расплакалась: "мама, мне страшно!" Я мало что помню из своего детства, но этот эпизод я запомнила навсегда. Запомнила твой ласковый взгляд и тихий нежный голос: "Ну, что ты дочка, я с тобой!" Что-то было в тебе такое, что заставило меня успокоиться, весело рассмеяться и продолжать прогулку. Только сейчас, повзрослев, я понимаю - это были не просто слова. Если понадобилось бы, ты сама зашла бы в клетку в тиграм, чтобы защитить меня. И ты всегда угадывала мое настроение, не давала мне капризничать, учила быть сильной:



Спасибо тебе за ту бесконечную любовь, что живет в твоем сердце. За твою нежность и способность к всепрощению. За твою способность дарить радость. Я помню то платье, которое однажды увидела в магазине. Оно стоило ровно столько, сколько стоила та самая швейная машинка, о которой ты давно мечтала и на которую так долго копила деньги. Машинку ты себе так и не купила. Зато у меня появилось "взрослое" платье. То самое. С витрины. Для меня это было настоящее волшебство, мое первое дорогое платье. И я еще раз благодарю тебя за то маленькое чудо, что ты для меня совершила:



Просто я хочу еще раз тебе напомнить: "Мамочка, милая моя, я очень сильно тебя люблю! С днем рождения!"