Cочинение «С любовью к маме»

Материнская ласка конца не имеет.



Пословица



Мама - это самое главное в жизни каждого человека. «Почему?» - спросите вы. «Ну подумайте сами: разве мама когда -нибудь обижала или советовала что - нибудь плохое?» Нет! Потому что мы любим наших мам и называем их ласково: мамочка, мамуля, мамулечка. . .



И всё же не все люди понимают, с каким человеком рядом находятся каждую минуту. А ведь мама -словно алая роза с нежными лепестками. Перестанешь ухаживать за цветком - он завянет, а если маму ранишь обидным словом - перестанет сиять счастливая улыбка на родном лице.



Мама навсегда твой верный друг. Такой, с которым ты можешь поделиться своими переживаниями и тайнами и будешь уверен: твой секрет останется секретом только вас двоих. Ты за мамой как за каменной стеной. Она тебя в обиду никому не даст. Поддерживай и ты её. Так и идите по жизни - плечом к плечу, чтобы вашу любовь не разбили ни горе ни беда.



Мамы всегда радуются за своих чад. Помогают детям своим добиться успеха, не позволяют слишком задирать нос, учат скромности и умению сопереживать. Если ребёнок здоров, хорошо учится, если у него много хороших друзей - мама просто счастлива.



Как много значит для тебя мама и сколько делает она для тебя! Старайся чаще радовать её. Подойди к ней и скажи ласковым голосом: «Мамочка, я тебя люблю!» Поцелуй в щёчку и обними обеими руками покрепче, чтобы она никогда от тебя не уходила.



Любите своих мам, дочери и сыновья! Дорожите каждой минутой, прожитой рядом с ними. Сами вырастайте в хороших родителей. И тогда всё и всегда у людей будет просто замечательно!