Cочинение «С нами навсегда »

В Великой Отечественной войне, на трудовом фронте участвовала моя бабушка – Ида Михайловна Кяск (Чижова). Родилась она в 1928 году 16 мая, в посёлке Гордище Заволжского района Ивановской области.

Училась в сельской школе в посёлке Соколово, Юрьевецкого района Ивановкской области. Школа была четырёхлетнего образование, а так как другая школа находилась в соседнем селе, в 8 км от дома, бабушке пришлось окончить обучение.

В 1940 году, закончив 4 класса, переехала в посёлок Долматово.

В 1941 году занималась садоводством, вместе с подругами выращивала лук, петрушку, чеснок и некоторые лекарственные травы, возили всё это в госпиталь раненым солдатам. Часто овощи приходилось менять на хлеб.

В 1942 году с декабря по февраль в лесничестве пилили стволы берёзы, распиливали на поленья длиной 75 сантиметров и раскалывали вдоль, на «оружейную болванку» - сырьё для прикладов к автоматам и ружьям.

В лесничестве бабушка работа вместе с подругами под руководством директора Горелова Николая Ивановича.

Она получила удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» и «Ветеран труда». Сохранились медали: «Ветеран труда» и «50 лет победе в Великой Отечественной войне». Многие награды и грамоты были утеряны.

Семья бабушки состояла из 12 человек; из них 7 братьев и 3 сестры. Никто из членов семьи не был в плену.

Владимир Михайлович Чижов (старший брат бабушки), родился в 1921 году. Поступил на действительную службу 3 июня 1941 года. С начала службы сразу попал на фронт. Служил танкистом, а потом в тяжёлой артиллерии на «катюше». Участвовал в освобождении Ленинграда. Был при оккупации Берлина и с победой вернулся на родину. Прошёл всю войну с начала и до конца. Имеются множество орденов, медалей и других наград.

Юрий Михайлович Чижов родился в 1922 году. Ушёл на фронт в 1942 году. Служил танкистом. Был ранен при взятии Берлина, но вернулся на фронт после лечения. Так же имеет множество наград.

Владилен Михайлович Чижов родился в 1924 году 21 января. Ушёл на фронт в сентябре 1943 года. Служил танкистом. Был легко ранен. Имеются медали.

Дина Михайловна Чижова родилась в 1923 году. Закончила техникум, получила профессию лесо–технолог, как военнообязанную отправили в Смоленскую область. Была контужена. После войны осталась жить в Смоленске, вышла замуж, где и живёт по сегодняшний день.

После войны бабушку с сестрой отправили учиться в ФЗО на ткачиху. В ФЗО вступила в комсомол. Стала работать по 2 смены в сутки, была передовицей.

Занималась лыжным спортом и стрельбой из винтовки. На соревнованиях по стрельбе была в тройке лучших, получала грамоты и награды.

Семья была большая, но очень дружная. Главу семьи Чижовых – Михаила Семёновича на фронт не брали – после травмы рука не сгибалась в локте, да и в тылу работы хватало! А работал он объездчиком Шачинского лесничества. К тому же прадед был хорошим портным, всю деревню обшивал в свободное время, да и своих детей одевать-обувать приходилось, старые вещи не выбрасывались: отпарывались, перекраивалась, да и опять кому-то обновка!

Голодно было после войны. Так Надежда Агафоновна – моя прабабушка, такие картофельные лепёшки пекла, да с какой-нибудь крупой или отрубями – пальчики оближешь!

Трудолюбие тоже здорово помогло! День и ночь работали в колхозе, а на трудодни тоже то зерна дадут, то картошки, так и выживали, с голоду не умерли.

В деревне тиф был, а бабушка Надя своими методами лечила – все живы остались!