Cочинение «Шехтель: гениальный театральный декоратор»

Шехтель как театральный декоратор тяготеет к сфере искусства, бывшей для конца 19-ого века анахронизмом, – к эпигонской романтической декорации казенной оперной сцены. Он работает помощником "мага и волшебника", декоратора Большого театра К. Ф. Вальца – непревзойденного мастера превращений, сказочных метаморфоз, феерий, разрушений, бурь, фонтанов, прославившегося постановками, представлявшими красочные, поражающие зрелища. Это одна сторона театральной деятельности молодого Шехтеля. Вторая – народный театр и оформление народных гуляний. Он работает художником у знаменитого М. В. Лентовского, ориентировавшегося на вкус массового зрителя, создателя театра "Скоморох", для Лентовского задумал станционный театр и самостоятельно подготовил декорации, создал в саду павильон в индийском и китайском вкусе. Об одной из постановок под название "Весна-красная" можно составить достаточно полное представление, поскольку сцены с ее изображениями были изданы Шехтелем в виде специального альбома.



Таким образом, истоки архитектурной деятельности Шехтеля восходят к двум источникам – к дожившей до конца столетия романтической традиции, оказавшейся особенно живучей в оперном и балетном театре, и к традиции народного театра. На этапе своего становления архитектором Шехтелю удалось плодотворно поработать со многими известными зодчими, а затем и перестраивать ряд зданий, созданных педагогами. Самая первая постройка архитектора сохранилась: будучи учеником Каменского, которому порою и приписывают авторство, Шехтель в 1878 (по иным данным, в 1884 году) выполнил заказ текстильного фабриканта Щапова, выстроив для него на углу Немецкой (современной Бауманской), 58, и Денисовского переулка жилое помещение. Свой первый личный дом на Петербургском шоссе, 20, Шехтель возводил, числившись купцом. В 1895 году он для И. и А. Морозовых перекроил интерьеры дома по Леонтьевскому переулку, 10, некогда возведенному Каменским, и Подсосенскому переулку, 21, – детищу Чичагова. Работы Шехтеля, начиная от наиболее ранних, обнаруживают устойчивость и определенность интересов и симпатией, говорят об его увлечение средневековым зодчеством во всех его модификациях – древнерусским, романским, готикой. Федор Осипович Шехтель, прежде, чем стать величайшим архитектором России, опробовал много профессий, учился у многих великих зодчих. Всё это предопределило его творческие интересы, особенности. Именно в ранний период творчества Федора Осиповича сформировался его индивидуальный стиль, которому не было равных в истории архитектуры.



Театр в творчестве Шехтеля. Как уже было сказано, театрально – декоративное искусство играло в творчестве Федора Осиповича Шехтеля очень большую роль. Шехтель был не только архитектором, он был Художником с большой буквы. Это человек искусства. Он работал на театральном поприще как декоратор. Создание костюмов, эскизов, декораций – главное его занятие в театральной работе. В конце XIX начале XX веков в театрально – декоративном искусстве, как впрочем и в искусстве в целом, появляется и развивается новый стиль, это слить модерн, который занимает значительное место в творчестве многих мастеров того времени.



К сожалению, материал, связанный с деятельностью Шехтеля в театре, дошел до нас не в полном объеме. Об истинном объеме, о характере и поэтике сделанного в ранние годы дают некоторое представление воспоминания двух людей, прекрасно знавших Шехтеля и искренне к нему расположенных. Имеются в виду М. П. Чехов – младший брат и автор известных воспоминаний о великом писателе и Н. А. Попов – замечательный русский театральный деятель, режиссер, энтузиаст и руководитель народных театров, писатель и критик. На страницах воспоминаний обоих этих авторов возникает обаятельный образ художника моцартианского типа. Он творит легко, радостно, шутя и играя, без видимых усилий; творчество – органическая, изначально присущая потребность его натуры.



Воспоминания Попова более профессионально определяют сферу деятельности молодого Шехтеля в театре. Они уже объясняют причину скудности театральных робот Шехтеля в музейных хранилищах: « Ф. О. Шехтель очень легко относился к своим театральным работам, ни с какой стороны не ценил своих эскизов и, раздавая их по мастерским, не заботился об их сохранении. И большая часть исчезла бесследно. У него самого хранились только два альбома – « Люди-звери » и еще один альбом с набросками костюмов. Остальная сохранившаяся часть его работ находится у немногих частных лиц и Государственном театральном музее имени А. А. Бахрушина. К Бахрушину в свое время пришел архив Лентовского и среди вороха бумаг Бахрушина удалось выделить значительную коллекцию робот Шехтеля, которая состояла из афиш, рисунков, программ».



Как уже было сказано, театральное творчество Федора Осиповича Шехтеля неразрывно связано с М. В. Лентовским.

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