Cочинение «Шелест фольги шоколада милее мелодии музыки? »

Вы, наверное, удивитесь, почему я так начала свое сочинение? Попытаюсь вас убедить в значимости этого вопроса. Как он появился в моей юной голове?

7 декабря я была участницей Всероссийского благотворительного проекта «Музей. Музыка. Дети», то есть побывала на празднике искусства. Посчастливилось посетить мне Национальную художественную галерею и услышать, как в ней «звучит живопись», совершить экскурсию по родной столице и насладиться выступлением солистов камерного оркестра Государственного Эрмитажа.

До этого дня такое не могло присниться даже в самом чудесном сне, тем более в интересных стенах.

Может, вы подумали, что я отвлеклась от постановки вопроса в своем рассуждении? Извините за лирическое отступление. А дело в том, что я, проходя из зала в зал по галерее, рассматривая экспонаты, утварь, картины, рисуя зимний пейзаж в художественной мастерской, мастеря из природного материала оберег из красно-оранжево-желтых ниток, постоянно слышала соответствующую содержанию видимого музыку. Она была то барабанной дробью, когда экскурсовод знакомила с историей отчего края, где мы видели каменные изделия, которым 7 тысяч лет; обереги «утиные лапки». То музыка была лиричной, нежной, когда рассматривали национальную одежду. То она была тихой, светлой, когда гид рассказывала о приходе православной веры в наш край. А в зале, где были расположены картины марийских художников, мелодии были то жизнеутверждающими, то тревожными, то щемящими, то загадочными в зависимости от содержания картины.

А когда я слушала концерт настоящей классической музыка (кстати, я первый раз в жизни слушала и наслаждалась «живой» классической музыкой в исполнении мастеров своего дела на великолепных инструментах) представляла, закрыв глаза, то мохнатого летающего шмеля (Римский-Корсаков «Полет шмеля»), то влюбленных юношу и девушку (Чайковский «Мелодия»), то слышала раскаты грома (Вивальди «Гроза»), то из яиц выпрыгивали, вылуплялись пушистые желтые птенчики (Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»), то пел голосистый соловушка (Алябьев «Соловей»).

Ехала в автобусе, думала об увиденном и услышанном, и вдруг перед глазами нарисовалась реклама телевизора: шелест фольги шоколада «Бабаевский» милее мелодии музыки. Вспомнила домашнее задание, которое нам задал конферансье (замечу, что он мне очень понравился. Элегантный, доброжелательный, мастерски находил общий язык с нами, детьми в зале, интересно вступал в диалог, доверительно и доходчиво преподносил азы музыки) написать сочинение об этом дне. Вот я и решила высказать свое мнение, выразить свои чувства от увиденного и услышанного 7 декабря.

Я думаю, что взрослые дяди и тети, придумавшие эту рекламу, не правы, что шоколад может быть милее мелодии музыки. Хотя, нужно признаться, я сластена, люблю шоколад. Но после сказочного праздника искусства я с уверенностью скажу, что сладкие минуты встречи с Музыкой, которая дает человеку духовную жизнь, я не променяю на сладость шоколада.

Спасибо Вам за удивительный праздник искусства! Надеюсь, что эта встреча будет не последней.