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Cочинение «СОЧИНЕНИЕ "МОЯ РОДИНА"»

Мальчик сидел, опираясь локтями об стол, обхватив руками свою голову.
Думал.
Учительница велела ему написать сочинение «Моя Родина». Времени – два часа. Листок, лежащий перед ним, был пуст. Девственно чист. За окном послышался визг гусениц.
Мальчик бросился к окну.
Освещаемый голубым солнцем, во дворе стоял вездеход.
- Папа! – мальчик выпрыгнул из окна и подбежал к отцу. Тот радостно поднял сына на руки.
- Какое у тебя бородатое лицо! Папа, а как написать сочинение «Моя Родина»?
- Как? Даже не знаю, вот уж чего не знаю, того не знаю. Моя Родина…. Да, … Нет, сынок, не знаю.
Мальчик вбежал обратно в дом и опять сел за стол. На лист легли первые строки: « Моя Родина. Родина у каждого из нас своя. Она разная. У моего папы Родина – это Земля. Он родился там. Там вырос, и её покинул…»
Отец мальчика подошёл к окну, посмотрел на пишущего мальчика и решил сходить в библиотеку, немного там отдохнуть. Вышел на дорогу и пошёл по её кромке…
Мальчик посмотрел ему вслед затуманенными глазами и снова в раздумье опустил голову…
Земля! Он её совсем не знает, ведь он родился в Открытом Космосе, когда его мама и папа летели в поисках новых планет…. Из глаз его медленно выкатились слёзы. Мальчик шмыгнул носом и вытер непрошенных гостей. В том полёте погибла его мама…
Мальчик подумал: сейчас самое время это вспомнить.
И начал было уже вспоминать, как вдруг в воздухе раздался резкий свист и, почти одновременно с ним, послышался звук долгой, пронзительно звучащей в ушах тревожной сирены. Опять налёт.
Мальчик торопливо вышел во двор.
В небе шёл воздушный бой. Хищно выглядящий чёрный самолёт быстро удирал от двух юрких, меньшего размера, но серебристой окраски. Вражеский самолёт загорелся и резко пошёл вниз, оставляя за собой в воздухе густой шлейф чёрного дыма.
Из горящего самолёта выпрыгнул лётчик.
Совсем как во вторую мировую войну на Земле, о которой так много рассказывал отец, - подумал мальчик.
И сейчас тоже идёт война. И тоже мировая.
Перед гибелью Земли на эту, пригодную для жизни планету переселились все земляне, и из социалистического, и из капиталистического лагеря. Теперь между ними идёт война.
Что это?
Во двор опустился вооружённый человек на параплане. Это вражеский лётчик. Что делать?
В руке лётчика тускло блеснуло оружие.

Отец мальчика зашёл в библиотеку и сел в свободное кресло, вытер пот со лба. Он не выспался ночью, доставлял оружие на фронт.
Моя Родина. Родина.
Да, его Родиной была Земля.
Над нею было голубое небо и ослепительно яркое жёлтое солнце. А теперь…
Вдруг вспомнились строки, которые он сам когда-то написал:
О, Небо!
Что мы пред тобою,
Ты видишь, и знать не желаешь,
Презренных потомков своих.
Ты птиц поднимаешь повыше,
Оставив ползти нас одних.
Не веришь в наши ты силы,
Не веришь, что мы полетим…
Действительно, небо не верило в силы землян. Но они полетели! В то время эти стихи звучали как гимн, посвящённый людям.

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