Cочинение ««СПАСИБО ВАМ ЗА НАУКУ!» (Письмо писателю Геннадию Николаевичу Машкину)»

Здравствуйте, Геннадий Николаевич!



Пишет Вам ученица 8 «А» класса 4-й школы города Саянска. Прочитала Вашу повесть в рассказах «Бывальщины Афанасия Гвоздилина». Очень понравилось. Особенно «Еремин клад». Интересно, действительно ли в жизни Вы наблюдали такую ситуацию? Или Вам кто-то рассказал? Да, это страшно, когда родные дети отворачиваются от родителей. Кто дает им право так поступать? Где у них совесть? Что скажут о них соседи? Главный вопрос, который возникает в таких случаях, почему им не жалко стариков? Ведь Ерема их отец. Вот он перед нами худой, в застиранной гимнастерке, в ватных залатанных штанах и в валенках с трещинами. Ноги у него болели, волочились, тепла требовали. А сыновьям до него и дела нет. А чтоб задобрить сыновей и дочерей своих, заговор устроил с Афанасием. Понял, что без хитрости ему не прожить. Вот и стал обманывать на старости лет, «денежки считать».

Печально, что дети Еремы позарились на деньги. Сразу все для отца стали делать. И молоко несут, и хлеб, и лепешки. И даже дерутся, кому за отцом ухаживать. Все для отца, но ради денег, а не из любви и уважения. Как это, наверно, обидно, что своих детей приходится «покупать». Моему дедушке уже 90 лет. Он живет в Зиме один, бабушка умерла. Хожу к нему, а он радуется. Разговаривает, говорит, что по телевизору видел и тут же вспоминает свою молодость. Работал в войну, было много печального в жизни, но и веселиться успевал. Еще когда совсем мальчишкой был, лет четырнадцати, он решил сбежать из дома. «Дурь в голову ударила», - говорит. И с другом сели они на поезд, везущий груз. Поехали. Добрались до Черемхово и спать легли. Ночь была. Последний вагон, где они спали, отцепили. А поезд уехал. Утром они проснулись и видят вокзальное здание, где написано «Черемхово». Друг ему и говорит: «А почему мы снова в Черемхово?» А дед «догадался» и говорит: «Что ты думаешь, в России одно Черемхово? Это мы уже до другого доехали». А тем временем родители уже заявление написали в милицию. Мальчишек нашли. Дома попало, но зато впечатлений на всю жизнь.

Сейчас он уже старик и порой вредничает и ворчит, но его мнение мы уважаем и стараемся ему угодить, принести поесть то, что он любит, пенсию его получить в точное время. Ведь жить и ни с кем не общаться – это, наверное, тяжело.

После Вашего рассказа о судьбе деда Еремы я и на своего смотрю по-другому.