Cочинение «Сад летом»

Сад - самое любимое место летом. Все деревья в саду уже отцвели, и начинают поспевать плоды. Какие деревья растут в наших садах? Самое любимое и популярное дерево - яблоня. Еще деревья, которое часто встречается в саду - груша, слива, на юге России - абрикос. Ну и, конечно, вишня, недаром же Чехов написал целую пьесу под названием "Вишневый сад". А в углу сада часто разбивают малинник.



Такой есть у моей бабушки в деревне. И я все лето обычно провожу в этом саду. Мы с родителями на две недели в августе ездим на море, а остальное время я остаюсь у бабушки. Летом я люблю проснуться рано и выйти босиком во двор, а оттуда в - сад. Трава под деревьями мокрая от росы, хотя солнце уже начинает припекать. За час трава высыхает. Бабушка готовит завтрак - кашу или блины и мы едим их прямо в саду, за небольшим белым столиком. Я немного помогаю ей после завтрака, а потом беру покрывало и книжку и иду в сад читать. Или просто падаю в высокую траву и смотрю в небо и мечтаю о чем-то очень хорошем. А можно забраться в малинник и долго собирать там малину. Мне кажется, это самая вкусная ягода, и такая красивая.



А мое самое любимое дерево - старая высокая груша. Там есть две ветки, которые как бы перекрещиваются между собой, и бабушка разрешила мне сделать там свой "домик". Он очень простой: всего лишь навес и несколько досок вместо пола, но я очень люблю там сидеть и читать или что-то придумывать. Я вообще люблю лазить по деревьям. Но на сливу я никогда не залажу: на ее стволе слишком много клейковины, испачкаешься и потом долго не можешь отмыться.



В соседних дворах тоже есть дети, которые приезжают на лето к своим бабушкам. Мы все между собой дружим. Больше всего мы любим играть в казаков-разбойников, бегая по садам, прятаться в траве и за деревьями. а еще в одном дереве есть дупло, там мы отправляем записки друг другу. Самые первые яблоки, которые появляются в бабушкином саду - белый налив. Они такие сочные, немножко кисловатые. Они поспевают очень быстро, за неделю - только начались и уже закончились и хранить их долго нельзя. И бабушка варит из них повидло. Зимой она печет с ним пирожки.



В нашем саду шестнадцать деревьев. А еще у бабушки растут цветы, которые надо поливать. Это цинии и розы. Когда я на каникулах - это моя обязанность. Я набираю воду из колодца и бегу с ведром, разливая половину на себя. Летом, когда жарко, это очень приятно. Но на цветы воду нужно лить очень осторожно. По вечерам лесной сад наполняется шумом. Даже трудно поверить, что насекомые такими маленькими крылышками могут так стрекотать, издавать такие громкие звуки. А еще иногда прилетают светлячки - маленькие жучки-фонарики. Я их очень люблю.