Cочинение «Самое интересное событие зимних каникул»

Зимние каникулы - самая веселая и интересная пора! Сколько праздников и развлечений ждет нас! Это встреча Нового года у нарядной елки, веселые колядки на Рождество, катание на лыжах, коньках, санях, веселые горки, снежные крепости, таинственные гадания, волшебные и загадочные бабушкины рассказы.

Но самым интересным событием зимних каникул для меня была встреча Нового года.

30 декабря родители внесли в дом пушистую елку, пахнущую хвоей. Мне с сестрой разрешили нарядить новогоднюю красавицу. Сначала мы повесили конфеты и разноцветные фонарики, затем яркие шары. Всю елку украсили блестящим дождиком и серпантином. Под ветками поставили Деда Мороза.

Я с нетерпением ожидал новогоднюю ночь. Из бабушкиных рассказов я узнал, что накануне Нового года все желания сбываются. Часы пробили полночь, и я загадал свое самое заветное желание. А утром увидел под елкой подарок и очень обрадовался.

Да, встреча Нового года - это самое интересное, веселое и волшебное событие зимних каникул.