Cочинение «Самое очаровательное чувство – любовь»

Это чувство снова и снова доказывает, что без него жизнь теряет смысл. Любовь изменяет человека, в его душе будто расцветает волшебный цветок, который своим тонким ароматом заполняет каждую клетку; любовь дарит человеку радость, гармонию – именно таким есть идеальное представление об этом чувстве. Существует ли такая любовь? Каждый ли человек встретит ее на своем пути?



По моему мнению, любовь, в том случае, когда она действительно настоящая, – это трудное испытание. Такое чувство никогда не покинет человека, какими бы не были обстоятельства. Ему равнодушны расстояния, время, возраст, расставание. Не всегда можно отождествить такое чувство со счастьем. Наоборот, по обыкновению оно приносит большие страдания, часто заканчивается трагически: смертью, тюрьмой, сумасшествием. Леся Украинка писала : «Нет, это ты забыла, что должно быть любовь настоящая! Любовь – как вода, – плавкая и быстрая; рвет, играет, затаскает и топит» («Лесная песня»). Поэтому человек часто обминает свою настоящую любовь и находит будничность, в которой и проживает тихо и спокойно свою жизнь – без большого счастья, но и без большого горя.



Более примитивные люди вообще не способны на это приподнятое чувство. Для них любовь – лишь удовлетворения физиологических нужд. Хотя такая «искусственная» любовь и кажется стабильной, иногда она заканчивается очень быстро, или даже переходит сразу в ненависть. Так как люди не могут жить вместе на протяжении продолжительного времени, не имея ничего общего. Таким образом, возникают конфликты, которые неизбежно ведут к разрушению шаткого семейного союза.



Случается и то, что человек ради достояния материальных ценностей; пренебрегает своей настоящей любовью. Брак по расчету в современной жизни – вещь совсем не редкая. Иногда же наоборот – искренняя любовь становится невозможной из-за социальной неравности или через другие жизненные обстоятельства, которые его не касаются.



Тема любви всегда была ведущей в литературе, в том числе в украинской. Так, например, в драме-феерии Леси Украинки «Лесная песня» перед Лукашем возникает проблема выбора между настоящей любовью и ее неполноценным заменителем, поэзией и прозой бытия, а именно, между ловкой хозяйкой, проворной девушкой, доброй работницей Килиной и загадочной, сказочной мавкой. Лукашу сложно принять решение, так как он полюбил впервые, это чувство ему не знакомое, и он не в состоянии его осознать: «Я не любил никого еще сроду. Я того и не знал, что любовь такая сладкая!» Тем не менее со временем, под давлением матери, Лукаш склоняется к браку с Килиной, предавая свое сердце, за что он и будет наказан. В третьем действии драмы-феерии Лукаш ссорится с женой,



и сознает все то, чего не понимал раньше: «Я, женщина, вижу то, что ты не видишь… Теперь я мудрый». Мавка же возникает перед нами образцом идеальной настоящей любви. Для нее не имеет значения ни ее происхождения, ни сварливая мать Лукаша, ни свадебные церемонии. Главное для нее – ее бессмертная любовь: Я живая! Я вечно буду жить! Я в сердце имею то, что не умирает!» Она идет с любимым до конца, и даже после физической смерти ее чувства живут.



В поэме Т. Г. Шевченко «Екатерина» рассматривается немного другая проблема: безответная любовь, которая приводит к самоубийству. В данном случае мы видим и стороны девушки искренние чувства, а парень относится к ней легкомысленно – он лишь развлекается: «Москаль любит шутя, шутя бросит; пойдет в свою Московщину, а девушка гибнет». Понятно, что это неизбежно приведет к трагедии: Иван идет в поход и не возвращается к Екатерине («…возвратились Другими путями»), а при встрече с ней притворяется, что не узнает ее и даже отрекается от своего сына. Екатерине, которая потеряла последнюю надежду, сердце которой разбито, ничего не остается, как покинуть ребенка на дороге, а самой – утопиться. Виноватым Шевченко считает не только предателя-москаля, а и людей, которые так жестоко отнеслись к одинокой и несчастной женщине («Кого бог наказал на миру, того и они наказывают»). Даже родители Екатерины под давлением общественной мысли вынуждены отречься от собственной дочурки.



В пьесах М. Старицкого («Украденное счастье», «Ой не ходи, Григорию, да и на вечерницы») любовные отношения поставлены в зависимость от социальных обстоятельств, настоящая любовь становится заложником социальной неравности.



Глубоко и разнообразно нюансы и разногласия любовные чувства воплощены в стихах украинских поэтов. Так, у Франко любовь возникает недосягаемой мечтой, обманчивой и таинственной:



Чего являешься мне во сне?



Чего обращаешься ты ко мне



Замечательные глаза те ясные



Печальные,



Словно колодца дно студеное?



(«Чего являешься мне во сне?»)



И О. Олесь в поэзии «Чары ночи» изображает любовь как вечную движущую силу и жизнь, пьянящую, заманчивую и вместе с тем трагическую, как бесконечное волшебное море, волны которого способны и поглотить человека, и поднять к высочайшему счастью. Любовь – романтическое и загадочное чувство: «Где-то на дне моего сердца Заплела странную сказку любовь», – пишет П. Тычина в стихе «Где-то на дне моего сердца». Для Симоненко любовь неожиданная, непрошеная, ее силе человек часто не может противостоять:



Она пришла, непрошеная и нежданная



И так очаровательно звала и манила… Ну как мне за ней не пойти?



(«Она пришла»)



В стихе «Ну скажи – разве не фантастически» поэт провозглашает вечность любви:



Ты и я – это вечное, как и небо.



Пока будут мерцать миры,



Буду Я приходить к Тебе…



Итак настоящая любовь – это большое достояние человека. Оно формирует личность, определяет ее сущность: оно становится главным испытанием в жизни Человека, делает его счастливым или несчастным. Существует ли настоящая любовь сегодня? Наверное, да, поскольку и сейчас люди продолжают осуществлять героические и бессмысленные поступки ради любви и страдать от этого. Это и делает их людьми.